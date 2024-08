Dvostruki osvajač olimpijske medalje u Parizu završio u bolnici. Konstatirana mu je infekcija

Poprilično nečista je bila rijeka Seina kroz koju su na brodovima prolazili brojni sportaši na službenom otvaranju Olimpijskih igara, a iako su se u Parizu trudili i potrošili ogromnih 1.4 milijarde eura na poboljšanje pariškog sustava kanalizacije i pročišćavanja, nisu je uspjeli očistiti.

Dakako, gledajući s natjecateljske strane, valjalo ju je pročistiti zbog triatlonaca i plivačkih maratonaca koji su kao natjecatelji prošli kroz nju. No, što se dogodilo?

Daniel Wiffen, irski osvajač zlatne medalje na 800 metara slobodno i brončani na 1500 metara slobodno u Parizu, nastupio je i u plivačkom maratonu gdje je završio 18. Wiffen, koji je trebao biti nositelj irske zastave, bio je prisiljen otkazati svoje sudjelovanje na svečanom zatvaranju Olimpijskih igara. Naime, dva dana nakon plivačkog maratona, zbog bolova u trbuhu završio je u bolnici gdje mu je, kako kaže, konstatirana infekcija.

"Hvala svima koji su dali podršku. Nevjerojatno sam razočaran što sam sinoć propustio priliku da budem nositelj zastave. Jučer sam odjurio u bolnicu jer sam bio jako bolestan od neke infekcije od koje se liječim i sada se osjećam bolje", rekao je.

Doduše, on svoju infekciju nije povezao s rijekom, kao što nije ni dokazano da je do rijeke. Međutim, najmanje troje sportaša koji su natjecateljski prolazili kroz Seinu, se razboljelo što je dodatno podiglo sumnju da je ipak do nje, tj. njene nečistoće.