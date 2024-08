Prelijepa sportašica (20) završila karijeru nakon neuspjeha, a sada su je potjerali iz olimpijskog sela

Olimpijski odbor Paragvaja izbacio je plivačicu Luanu Alonso iz olimpijskog sela nakon što je provela burnu noć izvan njega, što je ih ozbiljno naljutilo pa smatraju kako za Alonso tamo više nema mjesta. 20-godišnja Alonso 27. srpnja nastupila je u kvalifikacijama na 100 metara delfin i nije uspjela ući u polufinale, a nakon utrke šokirala je svijet odlučivši objaviti kraj sportske karijere.

No, i pokraj toga što je okončala karijeru, odlučila je ostati u olimpijskom selu u Parizu do kraja Olimpijskih igara, a očito je odlučila to vrijeme iskoristiti za ludi provod. Međutim, nakon što je proteklu noć provela van olimpijskog sela, Paragvajci su je izbacili iz njega.

- Njezino prisustvo stvara neprikladnu atmosferu u našoj ekipi. Ona je svojevoljno provela noć izvan sela i pokraj zabrana, te smo je zbog toga poslali kući - izjavila je šefica paragvajske delegacije Larissa Schaerer.

Iako Schaerer nije navela šta točno znači 'stvaranje neprikladne atmosfere', jasno je da se radilo o ludom provodu koji je na kraju koštao Alonso uživanja u olimpijskom selu do 11. kolovoza.