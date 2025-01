Duvnjaka preplavile emocije: 'Otići ću sretan i ponosan. Dečki su predivni, nadam se medalji'

Hrvatska muška rukometna reprezentacija plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, u četvrtfinalnom susretu je u punoj zagrebačkoj Areni svladala Mađarsku sa 31-30 (16-16). Junak utakmice postao je Marin Šipić golom u zadnjoj sekundi utakmice. Najefikasniji u sastavu Hrvatske bio je Filip Glavaš sa šest golova, Šipić i Zvonimir Srna dodali su po pet, dok je Mađarsku predvodio Zoran Ilić s osam pogodaka.

Ovom pobjedom Hrvatska je stigla do svog prvog polufinala na svjetskim prvenstvima nakon osam godina kada je u Francuskoj bila četvrta. Zadnju medalju osvojila je prije 12 godina kada je bila brončana u Španjolskoj. Usto, Hrvatska ima i jedno zlato (2003. u Portugalu) te tri srebra (Island 1995., Tunis 2005. i Hrvatska 2009.). koji je na programu od 21 sat. Zbivanja u Areni komentirao je Domagoj Duvnjak.

"S trenutnog stajališta mislim da je (trenerski posao) previše stresan. Sa 16 različitih karaktera. Težak posao, tako da ne bih još u to. Odigrao sam puno utakmica u karijeri. Nevjerojatno. Meni je zadnjih pet minuta u magli. Peša je obranio 4-5 lopti. Tu smo zabili nekoliko lakih golova. Nevjerojatno je kako se publika digla na -2. Nismo čuli suca što je svirao. Nadam se da će ova pobjeda ovim dečkima dati na samopouzdanju. Predivni su dečki i hvala im što su ponovo odgodili moj oproštaj. Znam da imamo još dvije utakmice, zamislite da smo došli danas u Karlovac i spakirali stvari. Nadam se ponajprije radi njih da ćemo uzeti medalju. To im od srca želim", rekao je Duvnjak.

"Imamo veliku prednost što igramo doma. To izvlači zadnji atom snage. Mislim da nitko nije zdrav. To je bolnica na kraju grada. Svi trče na jednoj nozi. To je karakter. Inače se ne možeš vratiti u utakmicu 4-5 puta. Ponosan sam na njih, to su me prijašnje generacije naučile i nadam se da sam bar malo prenio na njih. Otići ću sretan, ponosan i zadovoljan. Nama je lakše igrati, nego sjediti i gledati na tribinama. Znam kako je biti na klupi. Tu si, a ne možeš ništa. Ispričavam se navijačima i zahvaljujem od srca na predivnoj atmosferi. Prvo poluvrijeme smo bili u grču, ali kad su se digli u drugome sve je izgorjelo. Navijači su jedan od razloga zašto smo okrenuli utakmicu, ja sam se ježio cijelo drugo poluvrijeme", zaključio je hrvatski kapetan.