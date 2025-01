Doznajemo: U Dinamo dolaze dva nova igrača, razgovara se i o kritičnom pitanju

Ono što je već neslužbeno bilo poznato svima koji detaljno prate događanja u Maksimirskoj 128, u subotu je dobilo i svoje službene potvrde. Niko Galešić i Bartol Franjić nova su zimska pojačanja Dinama. Dva mlada i polivalentna igrača proširit će opcije novom treneru Fabiju Cannavaru u lovu na vodeći dvojac HNL-a, Rijeku i Hajduk. Galešić je u prvom dijelu sezone HNL-a u redovima Rijeke po mnogima bio najbolji stoper lige. Prema informacijama koje imamo, odšteta koju je Dinamo platio Rijeci za Galešića iznosi tri milijuna eura, uz bonuse koji mogu narasti na pola milijuna eura. Također, Dinamo se u sklopu ovog posla odrekao klauzule prema kojoj je imao pravo na 50% iznosa sljedećeg transfera Nike Jankovića, prvotimca Rijeke i bivšeg igrača Dinama.

– Jako sam sretan što sam napokon potpisao za Dinamo i jedva čekam da krenem s treninzima. Postoji mala trema jer sam dobio trenera koji je možda i najbolji na svijetu za moju poziciju, ali stvarno jedva čekam krenuti. Dinamo je najveći hrvatski klub i vjerujem da je ovo pravi korak za mene te da ću svima to pokazati ovdje u Zagrebu – rekao je Galešić pri potpisu višegodišnjeg ugovora.

Vodstvo Rijeke, inače prvoplasirane momčadi prvenstvene ljestvice sa sedam bodova ispred trećeplasiranog Dinama, ovim je potezom još jednom pokazalo kako je ekonomska održivost kluba prioritet pred sportskim i natjecateljskim aspiracijama. Galešića se moglo prodati i u inozemne klubove, a prodajom u Dinamo izravno se ojačala konkurencija uz činjenicu da se oslabila vlastita momčad.

VIDEO: Veliko pojačanje je službeno! Niko Galešić je novi igrač Dinama

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Mladi 23-godišnji Galešić profilno je prototip stopera koji jako odgovara Dinamu. Riječ je o iznimno brzom igraču za poziciju stopera, znatno bržem od bilo kojeg trenutačnog stopera Dinama, kojem odgovara igrati u visokoj liniji. Iznimno je kvalitetan u pozicioniranju pri prevencijskoj obrani, odnosno potencijalnom branjenju kontranapada, a to je baš ono što je Dinamu ‘štekalo’ ove jeseni. Za stopera je vrlo dobar u ofenzivnom smislu, ne samo u prekidima gdje je također opasan, nego je i vrlo kvalitetan u dolasku visoko s loptom u nogama. Isto tako, najbolji je igrač lige u polju prema točno odigranim dugim loptama.

Osim pozicije stopera, pokazao je da može više nego korektno pokriti i pozicije desnog beka te zadnjeg veznog. U konačnici, Rijeka će ovim potezom u kadrovskom smislu izgubiti jako puno, a s obzirom na brojnost stopera plavih vidjet ćemo koliko će dobiti Dinamo.

Na širini kadra plavi su itekako dobili i povratkom svojeg ‘djeteta’, 24-godišnjeg polivalentnog defenzivca Bartola Franjića, koji je stigao na posudbu iz njemačkog Wolfsburga. Podsjetimo, Franjić je upravo iz Dinama i otišao u Wolfsburg na ljeto 2022. godine u transferu vrijednom 7,5 milijuna eura nakon odlične sezone 2021./2022. u redovima Dinama, kad je upisao čak 37 nastupa i najčešće bio standardni prvotimac hrvatskog prvaka. Nije se Zagrepčanin uspio izboriti za minutažu ni kod vukova, ali ni u redovima Darmstadta te Šahtara u kojima je također bio na posudbama.

FOTO Dinamo odradio prvi trening pod vodstvom Fabija Cannavara, evo kako je bilo

– Ne može biti veća sreća od ovoga, vratiti se u svoj grad, u svoj klub. Stvarno sam presretan i nadam se da ćemo ostvariti sve zacrtane ciljeve ove sezone, a to znači osvojiti naslov prvaka i, ako Bog da, velike stvari u Ligi prvaka. Prije svega sam iskusniji za dva do tri ozbiljna kluba i dvije ozbiljne lige, mislim da mogu donijeti dozu velikog iskustva, a to ću pokazati i na terenu. Vjerujem da ćemo biti puno bolji – istaknuo je Franjić, koji je poznat po tome da može pokriti pozicije zadnjeg veznog, lijevog bočnog te stopera.

Prema informacijama kojima raspolažemo, Dinamo je tek započeo svoj posao u zimskom prijelaznom roku. Na listi želja je lijevi bek Celtica Greg Taylor iza kojeg je sjajna polusezona u škotskom velikanu te koji na tržištu vrijedi sedam milijuna eura. Taylor je prema pisanju škotskih medija obavijestio Celtic da želi otići u Dinamo. Isto je svojim poslodavcima poručio i Luka Ivanušec, koji je trenutačno na pripremama sa svojim Feyenoordom u španjolskoj Marbelli. Osim njih, u prostorijama Dinama raspravlja se i o napadaču. Bit će ovo zasigurno jedna od najužurbanijih zima na Maksimiru. Za kraj, podiglo se puno prašine oko pohađanja košarkaške euroligaške utakmice predsjednika Dinama Velimira Zajeca u Ateni, no Zajec je konstantno na liniji sa svima iz kluba, a i klub itekako ima tko operativno voditi za to kratko vrijeme njegove fizičke odsutnosti.