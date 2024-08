Donna Vekić je prije mjesec dana željela odustati. Večeras igra meč života

Donna Vekić, najbolje rangirana hrvatska tenisačica na svjetskoj ljestvici (21. mjesto), stigla je na Olimpijskim igrama do kraja, do finala. Da joj je netko prije mjesec i pol rekao da će zaredom igrati polufinale Grand Slama u Wimbledonu te finale Olimpijskih igara u Parizu rekla bi...

– Nemoguće.

Ali, eto, sve je moguće pa i to da se Donna vraća doma s olimpijskom medaljom. Hoće li ona biti srebrna ili zlatna, znat ćemo nakon današnjeg finala protiv Kineskinje Qinwen Zheng, sedme igračice svijeta, koja je ove sezone od turnira zaradila 1,6 milijuna eura. Donna je, za usporedbu, zaradila 400.000 eura manje.

Odmarat ću se sljedeći tjedan

– Pet dana, pet mečeva, ne znam odakle više crpim snagu,. Zaista nevjerojatni dani u Roland Garrosu. Nemam riječi odakle mi snaga. Znam da sam nakon četvrtfinalnog susreta protiv Kostjuk legla oko tri ujutro. Naravno, nisam mogla odmah zaspati. Kada sam se ustala, na dan polufinala, umor više nije bio opcija. Odmorit ću se sljedeći tjedan, kada sve ovo završi – rekla je Donna.

GALERIJA Pogledajte emotivnu reakciju Vekić nakon uspjeha karijere i plasmana u veliko olimpijsko finale

Polufinale ste završili za samo 65 minuta, ovoga puta nije bilo drame, a niste se ni pretjerano umorili?

– Ha-ha, istina. Konačno imam dan odmora prije finala i napravit ću sve da se dobro odmorim. Finale je meč u kojem ću sigurno uživati. Nemam nikakav pritisak, medalja je tu i pokušat ću pružiti najbolji tenis koji mogu u ovom trenutku i ovom zdravstvenom stanju, a nema što me ne boli. Ispunila sam svoj cilj, imam medalju, ali neću tu stati. Idem probati osvojiti zlato, to mi je velika želja. Bit će teško jer Zheng ove sezone igra sjajan tenis, pogotovo je dobra na zemlji. Da imam šanse, imam, veće nego da igram protiv Swiatek koju je Kineskinja izbacila. I hvala joj na tome, ha-ha.

Možda će vas poremetiti dan odmora, ipak ste se navikli igrati u ritmu dan za dan?

– Vjerujte da me dan odmora neće poremetiti. Ovaj dan odmora doći će mi jako dobro. Moram se resetirati, pogledala sam jučer rukometaše u miru, opušteno.

Mobitel zvoni?

– Uh, zvoni, zvoni, imala sam u sat vremena više od stotinu poruka. Gori.

Kakva su iskustva s Kineskinjom?

– Igrale smo dvaput, jednom sam pobijedila, jednom izgubila u tri seta.

U završnici prvog seta počelo je vani grmjeti, a dolje na terenu iz vašeg reketa sijevale su munje?

– Ha-ha, sjajna usporedba. Čula sam grmljavinu i znala sam da je počela padati kiša kada su počeli zatvarati krov. A počeli su ga zatvarati baš kad sam servirala za prvi set. Bacam lopticu u zrak na servisu i vidim kako se krov pomiče. Nije bio dobar osjećaj, pomislila sam – kud se baš sad zatvara. Ali brzo su ga zatvorili i meč se srećom nije prekidao zbog kiše. Dosta mi je bilo silnih prekida i čekanja zbog kiše na Wimbledonu.

Poslije Wimbledona i Igara slijedi US Open, hoće li to biti i novo polufinale?

– Ha-ha, hajdemo prvo završiti Igre, a onda ćemo razmišljati o američkom betonu – zaključila je Donna.

Nakon igranja u Wimbledonu Donna se odlučila dobro odmoriti, otišla je na more i tamo provela dva tjedna. Nije puno trenirala, a nije ništa ni igrala. Trebalo se brzo s travnate podloge priviknuti na zemlju, na podlogu koja Donni možda najmanje odgovara od svih podloga. Na Roland Garrosu, drugom Grand Slam turniru sezone, došla je do trećeg kola, gdje ju je zaustavila Srpkinja Olga Danilović. U Roland Garrosu nanizala je dvije pobjede, svladala je Ukrajinke Curenko i Kostjuk. Trebala je svladati i srpsku tenisačicu, pogotovo nakon što je prvi set dobila sa 6:0, no u drugom je izgubila s 5:7, a onda u trećem u tie-breaku...

– Kada sam uoči Roland Garrosa stigla na trening, rekla sam treneru da ne želim igrati, da želim ići kući i uzeti dulju stanku. Nisam imala energije ni motivacije da nastavim trenirati jer sam zadnjih mjeseci dala sve, a nisam imala rezultate kakve sam očekivala. I poraz u trećem kolu bio je jako bolan, ali me motivirao da nastavim – rekla je Donna uoči početka pariškog Grand Slama.

Idol joj je Li Na

I dobro da nije odustala jer stiglo je ljeto iz snova. Polufinale i finale na dva uzastopna velika natjecanja nije mala stvar. To mogu samo najveće, najbolje, a Donna u ovom trenutku igra možda i najbolji tenis. Uostalom, kada netko u dva seta pobijedi Coco Gauff, drugu igračicu svijeta, to puno znači. I sada joj je ostala posljednja prepreka, Zheng. Tko je ustvari trenutačno najbolja kineska tenisačica? Ove godine igrala je prvo Grand Slam finale u karijeri. U finalu Australian Opena izgubila je od Sabalenke. Na Australian Open došla je kao 93. igračica svijeta, a nakon nastupa u Melbourneu bila je 23. igračica svijeta da bi u nekoliko mjeseci došla do sedmog mjesta na kojem je danas. Najbolji plasman na Roland Garrosu bilo joj je četvrto kolo 2022. godine. Počela je igrati tenis sa sedam godina, a s deset joj je trener postao Carlos Rodriguez koji je trenirao Li Na, koja joj je idol. S mamom se preselila u Barcelonu 2019. godine gdje od 2021. godine trenira s Pereom Ribom.

– Olimpijske igre uvijek su mi bile jedan od najvećih snova kad sam bila dijete. Stvarno želim napraviti nešto veliko za Kinu. Uvijek sam voljela pritisak, samo tenis mi može dati taj osjećaj. Borit ću se dok ne umrem. Čak i ako trebam uništiti svoje tijelo, napravit ću to jer se događa samo jednom u četiri godine. Dat ću sve za Olimpijske igre – rekla je 21-godišnjakinja.

VIDEO Kolinda ekskluzivno za Večernji list: Kao da mi mlađa sestra igra na terenu, ne mogu suspregnuti emocije kad je Donna na terenu