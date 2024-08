Sandra nakon sjajnog bacanja: 'Čeka me selo, odmor i terapije. Ponijela sam i vlastiti frižider'

Hrvatska bacačica diska Sandra Elkasević plasirala se fantastičnim hicem u finale svoje discipline na Olimpijskim igrama u Parizu. Već u prvom pokušaju Elkasević je bacila do 65.63 metara, prebacivši tako kvalifikacijsku normu od 64 metra. Taj joj je hitac donio drugo mjesto, a od nje je bolja bila tek američka predstavnica Valerie Allman s 69.59 metara

"Odradili smo zagrijavanje vani, na ulasku u stadion. Došli smo tu, prva dva hica na zagrijavanju nisam bila kakva sam priželjkivala, ali jako sam se dobro osjećala. Onda sam malo bila u strahu koliko se dobro osjećam jer se nisam htjela puno potrošiti", rekla je Sandra Elkasević nakon bacanja za HRT.

GALERIJA Barbara Matić osvojila zlatnu medalju u judu na Olimpijskim igrama

"Htjela bih se spremiti za finale koje nas očekuje u ponedjeljak u večernjim terminima. Bila mi je želja riješiti u prvom hicu da idemo doma. Tako sam i mami obećala i to sam riješila. Još jedne kvalifikacije glatko odrađene", dodala je osvajačica dvije zlatne olimpijske medalje.

"Iz iskustva znam i to uvijek radim - gledam samo sebe. Ako budem bacila hitac za koji se spremam i koji zaslužujem, mogu se visoko plasirati. Ne želim se ometati drugim protivnicima, neka se one ometaju sa mnom, a ne ja njima. Želim biti najbolja verzija same sebe. Pa neka bacim i 70 metara i budem 17., to jest ne mogu biti 17. već 12., ali ja ću biti sretna. Čekaju me odlazak u selo, odmor i terapije. Sve je kako treba. Nabavili smo si klimu, nabavili smo si frižider, ponijeli smo svoje madrace. Francuzi, ne možete nam ništa, tako da smo spremni na sve", zaključila je Elkasević.