Domoljubi imaju priliku postati najtrofejniji u povijesti NFL-a

Otkad vodi momčad New England Patriotsa samo jednu sezonu Bill Belichick završio je s negativnim omjerom pobjeda i poraza. Bilo je to u prvoj godini kada je američki Hrvat postao glavni trener domoljuba.

Sezonu je završio s omjerom 5-11, a njegova je momčad ostala bez doigravanja. Vlasnik Robert Kraft nije bio previše zabrinut jer dobro je poznavao Belichickovu radišnost i upornost.

U potpunosti je svlačionicu prepustio glavnom treneru koji je mogao otpustiti i dovesti koga god je želio.

Patriotsi su te 2000. kao 199. pick NFL drafta izabrali Toma Bradyja. Mladi dodavač sveučilišta Michigan, koji je izabran tek u šestoj rundi drafta, stigao je u New England kao potencijalna zamjena Drewu Bledsoeu.

Belichick je odmah vidio kakav je nebrušeni dijamant dobio u svoje ruke i već je sljedeće sezone Tomu namijenio ulogu glavnog dodavača. Svoj raskošan napadački potencijal pokazao je već u prvoj utakmici, a kako je sezona odmicala, stekao je ogromno trenerovo povjerenje.

Lov na Pittsburgh Steelerse

Brady je u svojoj prvoj sezoni kao glavni quarterback odveo Patriotse do prvog Super Bowla. Bio je to početak fantastične suradnje mladog dodavača i velikog stručnjaka američkog nogometa.

Sjajna priča traje već 17 godina i, bez obzira na ishod velikog finala ove nedjelje, posljednja dva desetljeća potpuno su pripala domoljubima. Svoju dominaciju potvrdili su devetim igranjem u Super Bowlu (11. ukupno) otkad momčad vode Belichick i Brady.

New England Patriotsi u finalu 3. veljače u Atlanti protiv Los Angeles Ramsa pokušat će osvojiti šesti Super Bowl.

Domoljubi imaju priliku izjednačiti se s Pittsburgh Steelersima po broju osvojenih naslova i tako postati najtrofejnija momčad u povijesti NFL-a.

No uspjeh Patriotsa bio bi za nijansu veći jer su do šestog Super Bowla stigli u 17 godina, dok je Steelersima za to trebalo dvostruko više, 34 godine.

Rijetko je koja momčad u povijesti NFL lige tako dominirala kao što New England vlada posljednjih dvadesetak godina. Patriotsi su srušili mnoge rekorde, a vjerojatno će ih i još biti, no jednu su rubriku preskočili.

Treći finale u nizu

Naime, domoljubi su pet Super Bowla osvojili u 15 godina, ali brži od njih bili su San Francisco 49ersi koji su do istog uspjeha stigli u 13 godina.

Ali New England sada ima priliku osvojiti šesti naslov. Uspiju li tome, Belichick, Brady i društvo postavit će ljestvicu vrlo visoko i to će biti teško dostići. A tek nadmašiti.

New England igra treći finale u nizu što je dosad uspjelo samo Miami Dolphinsima te Buffalo Billsima koji su igrali čak četiri u nizu, ali bez pobjede. Pobijede li Patriotsi bit će uz Dolphinse druga momčad koja je u tri finala u nizu dva puta osvaja Super Bowl.

Bill Belichick (66) i dodavač Tom Brady (41) u svom vlasništvu imaju mnoge rekorde. Treneru hrvatskih korijena bit će ovo 12. Super Bowl u karijeri, a deveti s New England Patriotsima.

U tri finala bio je pomoćni trener New York Giantsa. Nitko od trenera i igrača nije uspješniji od Belichicka koji je dosad osvojio sedam pobjedničkih prstena. A Tom Brady je prvi igrač s devet nastupa u Super Bowlu i može postati prvi sa šest naslova, jednim više od Charlesa Haleya, legendarnog braniča San Francisca i Dallasa.

Sedamnaest godina sreće

Fantastični dodavač domoljuba ima četiri nagrade najkorisnijeg igrača Super Bowla, a to do sada nikome nije uspjelo. Brady je navršio 41 godinu i, dovede li Patriotse do naslova, postat će najstariji quarterback pobjednik Super Bowla.

A trenutačno je to Peyton Manning, legendarni dodavač Indianapolisa i Denvera s 39 godina i 320 dana. Želi li Tom postati najstariji pobjednik finala, morat će pričekati još godinu dana. Zasad je to kicker Matt Stover koji je s 42 godine i 11 dana s Indianapolisom 2007. godine osvojio Super Bowl.

I tko zna u kojem bi smjeru išle Belichickova i Bradyjeva karijera da ih sudbina 2000. nije spojila u New Englandu. Ovako su zajedno u 17 godina ispisali uspješnu sportsku priču koja će trajati barem još neko vrijeme, a vjerojatno će jednog dana i snimiti film o najuspješnijem dvojcu u povijesti NFL-a!