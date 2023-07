Đoković na putu do pobjede oborio novi rekord, ali meč je prekinut zbog 'policijskog sata'

Susret osmine finala Wimbledona između Novaka Đokovića i Poljaka Huberta Hurkacza prekinut je u 23 sata zbog "policijskog sata" pri rezultatu 2-0 u setovima za srpskog tenisača. Naime, stroga pravila nalažu da se ne smije igrati nakon 23 sata po lokalnom vremenu. Tada počinje svojevrsni policijski sat, mečevi se prekidaju i prebacuju za sljedeći dan.

Želja je da se zaštiti lokalno stanovništvo, koje ne želi gužvu i buku, koje sa sobom nosi noćna teniska akcija. Također, izazov predstavlja i transport i sigurni odlazak navijača i ostalih sudionika svojim kućama. Samo je jedan tenisač do sada prekršio to pravilo. Andy Murray je 2012. godine odservirao za pobjedu nad Marcosom Baghdatisom u četiri seta u 23:02 sata.

Srbin je prije prekida dobio prva dva seta sa 7-6 (6), 7-6 (6). Poljak je u prvom setu imao tri set lopte, ali ih nije iskoristio. Uz još dva upisana tie-breaka (ukupno 14), Đoković je prestigao Petea Samprasa po najviše uzastopnih osvojeni osvojenih tie-breakova na Grand Slamovima u jednoj kalendarskoj godini. Zadnji put mu je na taj način set uzeo Enzo Couacaud na Australian Openu.

U ranije odigranom susretu prva tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek plasirala se u četvrtfinale porazivši Švicarsku Belindu Benčić sa 6-7 (4), 7-6 (2), 6-3. Benčić je dobila prvi set u trinaestoj igri, a u drugom setu pri vodstvu 6-5 imala dvije meč lopte. Međutim, Swiatek se izvukla, izjednačila na 6-6, a potom dobila set u tiebreaku. U odlučujućem, trećem setu Swiatek je povela 4-1 i gem prednosti zadržala do kraja.

Poljakinja je do sada tri puta slavila u Roland Garrosu (2020, 2022, 2023), a jednom na US Openu (2022), dok je u Wimbledonu ulaskom u četvrtfinale ostvarila svoj najbolji rezultat. Na putu do polufinala čeka je Ukrajinka Elina Svitolina koja je nakon skoro tri sata igre pobijedila Bjeloruskinju Viktoriju Azarenko sa 2-6, 6-4, 7-6 (9). Swiatek i Svitolina su do sada igrale samo jednom, prije dvije godine u Rimu, a slavila je Poljakinja.

