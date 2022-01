Ivano Balić za Večernji list: Srna je ispustio dušu, došao je direktno iz sobe

Ivano Balić, rukometni Mozart, na europskom prvenstvu je u ulozi pomoćnog trenera Hrvoju Horvatu. Nakon pobjede nad Islandom bio je sjajno raspoložen, ali daleko od toga da je na prvu pristao komentirati igru Hrvatske. Nagovaranje je potrajalo nekoliko minuta, a onda je Balić u svom stilu rekao – Ajde, može... ali kratko i jasno.

Jako smo loše krenuli u napadu. Promašili smo neke zicere, nisu nam svirali neke sedmerce, ali nije to bilo toliko važno. Malo je došlo do nervoze. Obrana je bila dobra cijelu utakmicu. Uspjeli smo se do poluvremena vratiti u egal, nakon što smo u jednom trenutku gubili s pet razlike.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 22.1.2022., Multifunctional Arena, Budimpesta, Madjarska - EHF Europsko prvenstvo, skupina I, 2. kolo, Danska - Hrvatska. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- U drugom poluvremenu Islanđani nisu imali nikakvih rješenja u napadu šest na šest. Odigrali smo sjajnih 15 minuta drugog poluvremena i bilo je logično da se u tom jakom tempu obrana dosta potrošila. Na kraju smo malo posustali, Islanđani su dosta pogodaka davali s krila, na kraju su nas dostigli i prestigli. Onda smo nekako na hrabrost i ludost i na Pešićeve tri obrane dobili utakmicu - rekao je Balić.

Opet smo imali puno novih igrača u sastavu?

- Da, ubacili smo šest novih. Neki su igrali u granicama svojih mogućnosti. Srna je došao na utakmicu gotovo izravno iz sobe gdje je čekao drugi negativni PCR test. Dečko je ispustio dušu. Ne znam može li ovakvu igru u obrani ponoviti u srijedu kada igramo protiv Nizozemaca. Volio bih da može – zaključio je Balić.

