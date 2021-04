Dinamov dragulj usporedio Osijek i Europu, dotakao se i Bjelice

Prošlog ljeta Kristijan Jakić stigao je iz Lokomotive nekako na mala vrata, nije ga se pompozno najavljivalo, a ispalo je da je pun pogodak Dinama, sa svoje 23 godine igra vrlo ozbiljan i zreo nogomet, pa je i kod Zorana Mamića i sada kod Damira Krznara standardan u udarnoj postavi. Protiv Istre je većinu utakmice gledao s klupe, nakon tog susreta trener Krznar rekao je da su Istru dobili na mišiće, zašto je bilo toliko teško?

– Nije bilo lako, u četvrtak smo odigrali fizički i psihički jako tešku utakmicu protiv Villarreala. K tome, tek u petak smo se vratili u Zagreb. Imali smo samo dva dana za regeneraciju. A došla nam je Istra koja igra dobar nogomet, opasna je. Zato je trener rekao da smo dobili na mišiće iako mislim da smo i prije mogli osigurati pobjedu – kaže Kristijan Jakić.

Neće se još odlučiti prvenstvo

Vas je odmarao, ali ipak ste morali ući i spašavati pobjedu.

– Bio je dogovor da me odmori jer sam baš puno pretrčao protiv Villarreala, no dogodio se taj nesretni crveni karton Burtona, na klupi sam od defenzivnih veznih igrača bio samo ja, a mogu se i pridodati u napad, tamo zadržati loptu.

Slijedi vam Osijek, oni će biti napaljeni jer žele skinuti Dinamo s trona, koliko ste vi napaljeni na momčad koja vam je jedina prijetnja u ligi?

– Jako je to važan susret i za nas i za Osijek. No svaka utakmica nosi tri boda, napaljeni smo isto kao i oni, kao što smo napaljeni pred svaku utakmicu, u ovakvoj utrci važan je svaki bod. Bit će zanimljivo, a nadam se da ćemo mi završiti kao pobjednici.

Iako se ima i nakon Osijeka puno za odigrati, je li to ključna utakmica, bi li pobjeda u Gradskom vrtu značila i da ste osvojili naslov prvaka? – Neće ta utakmica odlučiti prvaka, i nakon Gradskog vrta ostaje još puno bodova u igri, uvijek se može dogoditi nekakvo iznenađenje. Iako vjerujem da kod nas neće biti neugodnih iznenađenja, današnjom utakmicom prvenstvo sigurno neće biti završeno.

Može li se ta utakmica usporediti s nekom od europskih u ovoj sezoni?

– Teško je to uspoređivati, nama je sada ovo najvažnije, mi bismo pobjedom otišli na pet bodova prednosti, a može se usporediti s europskima po tome što joj moramo pristupiti kao da je europska.

Osijek igra tvrdo, ne stvara puno prilika, ali je ubojit, kako ga zaustaviti?

– Istina je da ne stvaraju puno prilika, ali vrlo često te prilike iskoriste i postignu pogodak. Znamo ih dobro, pokušat ćemo njihove mane, a znamo im i mane i prednosti, iskoristiti. Nadam se da ćemo stvarati dosta prilika, što prije postići pogodak.

Njihov trener Bjelica trenirao je Dinamo i jako dobro poznaju momčad plavih, kolika je to prednost?

– Bjelica dobro poznaje igrače koje je trenirao ovdje, ali nakon njega došlo je još dosta igrača, današnji Dinamo ne igra na isti način kao s njim. Nema tu za Osijek nikakve prednosti.

Igrali ste u svim europskim utakmicama, koja je za vas posebna?

– Posebna mi je bila utakmica protiv Krasnodara u Zagrebu kad sam asistirao Oršiću za pobjedu, to je bila moja najbolja utakmica, ali u sjećanju će nam svima ostati pobjeda protiv Tottenhama i prolazak u četvrtfinale Europske lige. To je neopisiv osjećaj, ne znate kamo trčali kad sudac označi kraj, same noge vas nose.

Jeste li očekivali toliku minutažu?

– Iskreno, nisam očekivao da ću toliko igrati, nadao sam se da ću igrati možda po 20 minuta, pola sata po utakmici jer obično je tako kad igrač dođe u novu momčad, u veliki klub. Nije se lako nositi s pritiskom, sa svim tim igračima koji su sjajni, izboriti se za poziciju. No, svojim radom, zalaganjem i ponašanjem mislim da sam zaslužio tu poziciju koju, nadam se, neću ispustiti do kraja.

Čestitali i navijači drugih klubova

Imali ste, a i dalje imate strašan ritam utakmica, kako se oporavljate?

– Teško je bilo igrati na tri fronte, pogotovu su te utakmice u Europi bile teške i fizički i psihički. Naši fizioterapeuti i kondicijski treneri rade odličan posao, ulažu sve da nas što bolje pripreme, tako nemamo ni puno ozljeda.

Kakve su reakcije u vašem Imotskom na Dinamo u ovoj sezoni, koliko ste dresova dosad poslali?

– Svi su jako iznenađeni kako smo odigrali Europu, načinom na koji smo predstavljali naš nogomet. Dosta navijača drugih klubova čestitalo mi je na tom povijesnom uspjehu, što mi je i normalno, bez obzira na to za koga navijali, treba podržavati sve naše klubove u Europi, to je važno za naš nogomet, što je više naših klubova u Europi, to je i naša liga jača. A podijelio sam dosta dresova, rodbini i prijateljima, ali ne mogu ni nabaviti toliko dresova koliko bi ih ljudi htjelo, a mi igrači često mijenjamo dresove s drugima, i ja to volim raditi, tako da mi ne ostane za podijeliti.

Nakon Osijeka slijedi vam Hajduk, za koga se više diše u Imotskom?

– Polako, prvo je sada Osijek, tu trebamo dati sve. A navijanje, mislim da je više navijača Hajduka u Imotskom, ali sve je to normalno – zaključio je Kristijan Jakić.