Dinamo želi veznjaka iz Francuske, već se zna i koliku bi mu plaću dao

Dinamo će u ponedjeljak 19. lipnja krenuti s pripremama, Igor Bišćan okupit će svoje igrače na prozivci, no morat će puno imena na koje računa na tom startu prekrižiti. Naime, puno je plavih igrača u raznim reprezentacijama, za očekivati je da će se momčadi postupno priključivati kad plavi budu u Sloveniji, Brdo kod Kranja bit će im pripremna destinacija nakon nekoliko zagrebačkih dana.

Stoga će Bišćan povesti gotovo sve mlade igrače koje je već imao u kadru, povest će i dosta igrača koji su prošlu sezonu bili na posudbama, kao što su.... ne bi li procijenio jesu li 'materijal' za prvu momčad Dinama u novoj sezoni.

Još se čeka što će se dogoditi kad su odlasci plavih igrača u pitanju, zna se da su najbliži tomu Livaković, Josip Šutalo, Ivanušec i Petković, no konkretnih ponuda za njih još nema. A o tim mogućim odlascima ovise i dolasci.

Prije negoli je završila slavljenička sezona, Igor Bišćan bio je u stalnim razgovorima s Darijem Šimićem, čovjekom koji je zadužen za cijeli sportski sektor kluba, tema su bila moguća pojačanja. Kad je sezona završila Bišćan je zaokružio neka imena koje je poželio u svojoj svlačionici, no zasad se puno toga nije dogodilo.Dinamo je potpisao, stopera koji je ponikao u podmlatku Rennesa, kluba u kojem je svoj nogometni put počeo i donedavni Dinamov stoper Kevin Theophile, a sada je tamo Lovro Majer. Posljednje dvije sezone nastupao za drugoligaški Paris. Svojedobno je igrao i za francusku kadetsku reprezentaciju.

Imali su plavi u planu kupiti jednog HNL stopera, ali hrvatski klubovi traže puno novca, Francuz je stigao za 1,2 milijuna eura odštete. Novo ime u svlačionici mogao bi biti Saîf-Eddine Khaoui, 28-godišnji središnji vezni, trenutačno igrač francuskog prvoligaša Clermonta u kojem igra donedavni napadač Dinama Komnen Andrić. Taj posao još nije zaključen, no bude li, to je novi odgovor našim klubovima koji za svoje igrače traže puno više novca, svojevremeno je, primjerice, šef Lokomotive Božidar Šikić izjavio da Kačavendu i Stojkovića prodaje u paketu za 11 milijuna eura. Dinamo to ne želi platiti, iako, Kačavenda i Stojković su mladi igrači koji bi mogli vratiti uloženo, 28-godišnji tuniski reprezentativac (28 nastupa za nacionalnu vrstu) to će već teže ostvariti. No, puno je jeftiniji, zapravo bi došao, dođe li do dogovora, bez odštete jer mu ističe ugovor, pa bi plavi samo morali odrediti plaću koja bi sigurno bila iznad pola milijuna eura godišnje, ali i prilično ispod najbolje plaćenih igrača Igora Bišćana. Khaoui je ove sezone odigrao za Clermont odigrao 34 utakmice (iako je upisao jako malo utakmica u kojima je igrao 90 minuta, no 23 puta je bio u početnih 11), postigao sedam pogodaka uz četiri asistencije.

Zna se da su plavi konkretno pregovarali oko napadača, u fokusu su bili Žan Vipotnik iz Maribora i Matija Frigan iz Rijeke.Ispostavilo se da su preskupi, plavi bi ih rado, ali navodnu ponudu odMaribor nije prihvatio, ni s Rijekom nema dogovora jer oba kluba žele ozbiljno napuniti svoju blagajnu i čekaju inozemne ponude. S druge strane plavi ne žele trošiti veliki novac, a veliki novac traže upravo naši klubovi čim se spomenu mogući transferi u Dinamo

Koliko znamo, plavi imaju i rezervne opcije. Za sve to treba pričekati, kako i za te skupe domaće napadače, tako i za opcije iz inozemstva koje ciljaju plavi. U Maksimiru su jasno rekli da će dolasci ovisiti o odlascima, a kako prijelazni rok traje sve do rujna, može se očekivati još puno novih imena, puno pregovora, pa i preokreta u njima. S druge strane, Bišćan će zacijelo na startu sezone imati i svoje stožerne igrače koje smo naveli u rubrici – najbliži odlasku.

I s tim saznanjem Bišćan treba spremiti momčad za dva uvodna sudara s Hajdukom (Superkup i prvo kolo HNL), a još važnije za start kvalifikacija, ta drugo pretkolo Lige prvaka. Suparnika će doznati na ždrijebu 21. lipnja (mogući suparnici su Astana, Maccabi Haifa, Žalgiris, Helsinki, Flora, Shamrok, The New Saints, ljubljanska Olimpija, mostarski Zrinjski i ciparski Aris), a u Europi starta 25. ili 26. srpnja.