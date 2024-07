Dinamo uoči sezone izgleda moćno i razigrano. Pjaca je onaj pravi, neustrašivi majstor

Dinamo je otvorio zapadnu tribinu za navijače u utakmici protiv Vardara (3:0) i bio je to pun pogodak. Rijetko je na pripremnim utakmicama plavih navijački ugođaj, a sad je bio odličan. Zacijelo je mogao biti još bolji jer naš je dojam da je 10 eura za prijateljsku utakmicu s Vardarom ipak malo previše za "napaćeni" zagrebački narod.

Vardar nije mjerilo, ali...

No vidjeli smo dobar Dinamo, razigran, iako sigurno nećemo suditi o mogućnostima plavih po toj utakmici. Vardar, koji se prošle sezone borio za ostanak u makedonskoj ligi, nikako nije mjerilo mogućnosti Dinama, dečki iz glavnog makedonskog grada branili su se više nego, primjerice, dečki iz Ferdinandovca u kupu s plavima. Dinamo je komotno mogao igrati bez vratara, pa i bez stopera jer koliko god vratar Vardara vikao svojima da malo izađu, njima to nije padalo na pamet. Stoga je u takvoj utakmici jako teško ocijeniti mogućnosti plavih, ali ono što se dalo vidjeti jest da već imaju svježine, koju će dodatno dobiti do drugog petka i otvaranja HNL-a s Istrom.

No, i ovakva utakmica pokazala je neke stvari; Dinamo će znati "lomiti" defenzivu suparnika, koje će u 75 posto slučajeva u ligi biti. Dobro i brzo okretanje strane, malonogometne minijature u zgusnutoj suparničkoj obrani, bilo je to dobro i bit će važno u većini susreta u našoj ligi. Plavima ostaje još dosta treninga do drugog petka i Istre, još mjesec dana do play-offa Lige prvaka, sad više neće biti treninga koji stavljaju "olovo" na noge, bit će više uigravanja akcija, ofenzivnih i defenzivnih prekida i Dinamo bi morao biti samo sve bolji. E, to je blagodat koeficijenta koji su si stvorili pa već u utorak ili srijedu nisu morali biti spremni za europske okršaje kao brojnih prethodnih godina u kojima nisu imali ni približno toliko odmora. No kako Vardar nije bio ravnopravan suparnik, a primjerice Istra s Tramezzanijem bit će puno nezgodnija jer ipak ima i tranziciju, možda ćemo više saznati od plavih u petak i pogotovo u subotu, kad će u Maksimiru igrati Šahtar.

Bez obzira na slabijeg suparnika, valja reći da u redovima plavih nije bilo lošeg igrača, nitko nije odigrao lošu rolu i početnih 11 kao i onih 11 iz drugog dijela pokazali su da su tu s pravom. Ipak, za neke konkretnije ocjene valja pričekati, pogotovo kad je riječ o novim igračima, novi stoperi Mmaee i Torrente (koji je postigao pogodak) nisu imali nikakvih defenzivnih teškoća jer im je suparnik prešao centar tri-četiri puta, bez organiziranog napada. No, potencijal su pokazali, baš kao i klinci koji su igrali u nastavku. Mikić i Horvat su strašni potencijali i kad god bude prilike, ti dečki trebaju igrati, o Vrbančiću se već sve zna, Pavić je ozbiljan igrač. U drugom je dijelu Marko Rog podsjetio na svoje najbolje dane, Ogiwara je prolazio kao kroz putar, ali se nažalost svaki put poskliznuo na mekanom terenu.

Zanimljivo, Marko Pjaca je karijeru i bogati transfer iz Dinama u Juventus izgradio na lijevom krilu, ali u utorak je krenuo na desnom krilu i nije pokazao ništa manje. Zagrebački dečko je miljenik navijača Dinama, svaki put kad bi zaplesao s loptom pred suparnikom, čuli su se uzdasi, a onda je zapadna maksimirska tribina s oduševljenjem pozdravila njegov pogodak. Nije to bio klasični Pjacin gol s lijevoga krila; kad "zapleše", uđe u sredinu i pogodi suprotni kut, kao što je pogađao i Oršić. Sad je pogodio glavom, ali navijačima je bilo važno da je zabio, kao da su samo zbog toga došli u Maksimir, očito su jako željeli taj Pjacin pogodak. A on je s pravom slavio, nekoliko se puta nagađalo o njegovu povratku u Dinamo nakon svih tih nedaća s ozljedama, sad je napokon došao i očito je i njemu ovaj pogodak puno značio.

Dinamo ima pravog Pjacu

To samo znači da je Dinamo dobio svog pravog Pjacu, željnog, neustrašivog, a kvaliteta nikad nije bila upitna. Pjaca je veliki dobitak za Dinamo, igrački dobitak jer je majstor, ali dobitak je i kao magnet za navijače i svaki navijač Dinama može biti sretan što je ponovno stanovnik svog Maksimira.

Pokazao je da sjajno može igrati i na desnom krilu, ali ne smije se zaobići ni Arbera Hoxhu, koji je bio na toj lijevoj strani, za koju pretendira zajedno s Pjacom. Hoxha je bio probojan, ubojit i opasan kao i kad je kumovao remiju našoj reprezentaciji u zadnjim minutama susreta s Albanijom, brz, prodoran, hrabar. U Pjaci i Hoxhi Dinamo je riješio sve na lijevom krilu, ostaje pitanje desnog krila. Špikić je bio bolestan, a on je jedini ostao kao nominalno desno krilo, ali s opcijom odlaska. OK, vidimo da to može biti i Pjaca, možda može i Hoxha, a koliko znamo, jako je blizu pojačanje upravo za tu poziciju, Juan Cordoba već se pogotkom oprostio od Deportivo Calija i navodno je blizu dolaska na liječnički pregled u Zagreb. Dođe li, dečku će trebati malo vremena za prilagodbu, ali i Kačavenda je tu u utorak bio dobar, kad se oporavi Stojković, može i on na tu poziciju.

Da, desno krilo još treba Dinamu, ali plavi zapravo imaju sve. Imaju i ljubimce navijača, uz Pjacu, plavi kibici strašno vole Pierre-Gabriela, taj dečko juri kao avion, dobivao je ovacije i kad ne bi stigao loptu; vole Kulenovića, Ogiwaru, vole i te nove klince Dinama. Pričekajmo natjecateljske utakmice, ali po dosad viđenom Dinamo ima odličan kadar, ako nitko od važnih ne ode, ali optimizam zasad s pravom stanuje u Maksimiru.

