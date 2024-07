Džekin bivši suigrač protiv Hajduka: 'Na njegovom mjestu nikad ne bih tamo otišao'

Hajduk je ostvario najveći transfer ovog prijelaznog roka dovođenjem bivšeg hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića. Ipak, do zatvaranja roka za prelaske vremena još ima, a jedna od velikih priča splitskog kluba jest i ona o dovođenju bosanskohercegovačkog napadača Edina Džeke.

Od početka ljeta 38-godišnja zvijezda susjedne države na meti je bijelih. Sada je svoje mišljenje o tim spekulacijama podijelio i njegov bivši suigrač Darko Maletić (43). S napadačem je igrao 15 puta u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Svoje mišljenje i manjak entuzijazma oko ovog eventualnog transfera jasno je izrazio u intervjuu za SportSport.ba.

"Da sam na njegovom mjestu, nikada ne bih otišao u Hajduk. Mislim da se on s 38 godina ne treba nekome dokazivati, da ima nekakav pritisak jer mora donijeti titulu. Edin je pokazao svima kakav je i čovjek i igrač, nema potrebe više da to radi. Po meni, treba mu se podići spomenik ispred zgrade Nogometnog saveza i da mu se, kad god završi karijeru, ponudi posao, da ga se moli da radi i to ono što on sam želi", rekao je Maletić.

Džekina karijera bila je poprilično bogata. Prvi veliki transfer bio je onaj iz Teplica u Wolfsburg još 2007. godine. Tamo je njegova cijena porasla i 2011. je otišao u Manchester City za čak 37 milijuna eura. Nakon odrađene posudbe u Romi, za talijanskog velikana je potpisao 2016. godine. Iz Rima je nakon pet godina otišao u milanski Inter, a prošlog je ljeta potpisao za turski Fenerbahče.

