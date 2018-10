Dinamo je ozbiljna momčad, sviđa mi se to što radi Bjelica

S kim god smo razgovarali o njemu, dobili smo samo pozitivne komentare. Veseljak, sjajan motivator i izuzetno simpatičan. Pokazao se i odličnim sugovornikom: bez problema pristao je na razgovor, a u njemu je bio otvoren, iskren i direktan.

Riječ je o Igoru Pamiću (48), bivšem hrvatskom reprezentativcu koji je u HNL-u izgradio i svoje trenersko ime. Trenutačno kruh zarađuje u Crnoj Gori, a njegov OFK Titograd iznenadio je sve i nakon deset kola vodeći je na ljestvici.

>> Pogledajte video: Vlašićev preporod u Moskvi

[video: 27076 / ]

– Iskreno, kad sam dolazio ovamo, nisam bio potpuno upućen u situaciju. To je ono kad nekamo odeš vodeći se nekakvim osjećajima. U jednom trenutku čak sam pomislio da sam možda i pogriješio – započeo je priču Pamić.

A o tome je razmišljao jer je situacija bila teška, momčad je u Europi ispala od anonimaca s Farskih Otoka, od kluba B36 čije ime više podsjeća na neki “shooter” koji vam nude u noćnom klubu. Nakon toga čelnik kluba Vladan Vujović smijenio je čak petog trenera u posljednjih godinu dana.

– Zatekao sam najgoru situaciju koju trener može zamisliti. Pa ti igrači nisu se nasmijali čak ni na parkiralištu, a kamoli na travnjaku. Morao sam naći načina da ih opustim, da im vratim pozitivno ozračje. Nije bilo lako, ali sad smo u lijepoj situaciji.

Koje je ciljeve na početku predsjednik postavio pred vas?

HNL je daleko ispred

– Postavljen je cilj dizanja tržišne vrijednosti igrača, što ja znam napraviti. Kada je u pitanju rezultatski dio, govorilo se o tome da bismo trebali osigurati ulazak u Europu, a to znači zauzeti jednu od prve tri pozicije. Jasno, svima su sad porasli apetiti, ali treba biti objektivan i reći da Budućnost i Sutjeska imaju veću kvalitetu i bolje uvjete. No s dva prava pojačanja u zimskom prijelaznom roku siguran sam da se možemo uključiti u borbu za naslov.

Proteklog vikenda dogodio se i prvi poraz, Rudar je slavio s 3:1.

– Iskreno, mene nije poremetilo, nadam se da nije ni igrače, ali to ćemo tek vidjeti. Liga 10 svugdje je skliska, već nakon dva-tri kola sve se može promijeniti. Međutim, mi smo prava natjecateljska momčad, a vjerujem da ja nekim svojim odlukama i vođenjem utakmice mogu donijeti prevagu.

S njim je u klubu ponovno i sin Zvonko. Već su surađivali u Istri, Karlovcu i Dragovoljcu, stvara li to pritisak? Ipak su takvi slučajevi uvijek pod povećalom...

– Meni to nije nikakav teret, ja vjerujem u sebe i svoje odluke. Zvonko je, govorim ovo objektivno, trebao napraviti bolju karijeru, ali svaki put kad je ušao u formu, zadesila bi ga ozljeda. Nadam se da je sad kraj nedaćama. U klubovima u kojima sam ga ja vodio nije imao privilegije, tamo je on bio prevaga – objašnjava Paminjo.

U nogometu je “sto godina”, u hrvatskoj ligi kao igrač i trener prošao je štošta... Usporedba s crnogorskim nogometom?

– Ma ne može se to usporediti, to je nebo i zemlja. Nijedan klub ovdje ne može se po tradiciji i kvaliteti mjeriti s hrvatskom četvorkom (Dinamo, Hajduk, Rijeka i Osijek). U HNL-u su svi dobili nove travnjake, a ovdje na nekim stadionima imaju terene kakve mi nemamo ni u četvrtoj ligi. No, kad se sve ovo uzme u obzir, onda moram reći i da je treneru koji zna što radi lakše napraviti dobar rezultat.

Hajduk igra toplo-hladno

Iako je otišao, i dalje prati HNL.

– Dinamo je ozbiljna momčad i mislim da nema konkurenciju za naslov. Ono što je meni drago jest da trener Bjelica, uz cilj kluba, ima i vlastiti cilj. Pozdravljam Nenada, jako je dobar trener. Koliko vidim, dosta rotira i puno igrača drži u formi i taj mi se način sviđa. Svjestan je da je kvalitetniji od ostatka HNL-a, da ima vremena i prostora za stvaranje momčadi. Rijeka je slabija nego u posljednjih nekoliko godina. Kek radi fantastičan posao, ima igru, ali što ćeš kad nemaš pravu momčad. Osijek je opet dobar, ali objektivno nema kvalitetu za naslov, dok je Hajduk standardan – igra toplo-hladno.

>> Pogledajte video: Mandžukić i Ronaldo ubojiti tandem

[video: 27028 / ]

Dinamo je sjajno startao i u Europi, pobijedio je Fenerbahçe s 4:1.

– Bila je to fantastična utakmica! Neki sad pričaju da je Fener loše izgledao, da su igrali bez nekih važnih igrača, ali to nas ne treba zanimati. Bjelica imponira mirnoćom i stabilnošću, a to se vidi i na terenu. Znam da ti se uvijek može dogoditi loš dan, ali vjerujem da Dinamo može slaviti i protiv Anderlechta. Siguran sam da je ova godina u kojoj će dočekati proljeće u Europi.

Je li možda Bjelica dobio potreban mir i time što Zdravko Mamić fizički nije prisutan u Maksimiru?

– To nema nikakve veze s Mamićem. Kakav god da je, on je jako puno dao Dinamu i to se mora reći. Čelnik kluba ponekad mora ući u svlačionicu. Možda ne onako kako je to Zdravko radio, ali takva stvar može poremetiti samo trenera koji je loš i koji ne vjeruje u sebe. Gledajte, sad počinju one priče da smo bili drugi na svijetu jer nije bilo Mamića, a da smo slučajno ispali u skupini, onda bi to i dalje pripisivali Zdravkovu utjecaju. Treba respektirati svakoga tko je napravio dobre stvari u nogometu.