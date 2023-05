Dinamo dovodi napadača, a rješava se dvojice igrača? 'Istina je, razgovori su počeli'

Dinamo želi dovesti Žana Vipotnika, 21-godišnjeg napadača Maribora. To i nije novost, o tome se govori već dulje vrijeme, ali čini se da je taj posao uznapredovao. lovenski mediji spominju Luku Menala i Marija Ćužu kao igrače koji bi mogli prema Mariboru krene li Vipotnik prema Zagrebu. Menalo je već bio u Sloveniji, igrao je jako dobro u Olimpiji, sad u Dinamu nema veliku minutažu, dok Ćuže igra u BiH prvaku Zrinjskom. Sada je o tome progovorio trener Maribora, Damir Krznar.

- Istina je, razgovori su počeli. Ali ovo je tek početna faza, čak i Dinamo tek treba razgovarati s tim igračima. I sam bih bio izuzetno zadovoljan da se to dogodi. To su naše želje, sada oni moraju razgovarati s tim igračima. Želje su jedno, stvarnost može biti nešto drugo. Vidjet ćemo što će biti. Naše želje su u tom smjeru. Telefoni sigurno zvone i gore, ne samo na relaciji Maribor – Dinamo. Naš sportski direktor ima puno posla, što me veseli - rekao je Krznar za Sportklub.

Dosad se nagađalo da će dinamovac Marko Tolić, koji je na posudbi u Mariboru igrao jako dobro, kao vezni igrač ima odličnu statistiku i Krznar bi ga rado zadržao. Sad se to malo zakompliciralo nakon što je Tolić u finalu kupa s Olimpijom nepotrebno jedanaesterac izveo "panenkom", potkopao loptu koju je lako zaustavio vratar Olimpije, a Maribor ostao bez trofeja. Bilo je i teških riječi sportskog direktora Marka Šulera, koji je rekao da Tolić više neće nositi njihov dres, no poslije je povukao takvu tvrdnju i ako se do kraja sezone sve izgladi, moguće je da Tolić ostane u Mariboru.

- Marko Tolić je nakon panenke daleko ili blizu Maribora kao što je bio i prije. Zna da ga želimo u Mariboru i zna koliko je dao ovoj momčadi. Svi bismo bili sretni da se ova priča ili ova ljubav nastavi. Možda mu neki navijači to zamjeraju i neki će to još dugo nositi u sebi. Možda će dobiti zvižduke, sve to razumijem. Ali ovo je dio našeg posla, moramo se moći nositi s tim. Najbolji lijek za njega bila bi dva gola protiv Olimpije u sljedećoj utakmici - zaključio je Krznar.