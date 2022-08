Drama na autocesti A1, HAK javlja: Promet je prekinut zbog incidenta s navijačima

Kod odmorišta Jadova nedaleko od Gospića na autocesti A1 u smjeru Zagreba privremeno je zaustavljen promet zbog incidenta s navijačima, izvijestio je danas HAK.

''Između čvorova Gospić i Gornja Ploča kod odmorišta Jadova u smjeru Zagreba privremeno je zaustavljen promet zbog incidenta s navijačima te su zastoji i duže kolone'', piše na stranicama, a kolona je dugačka oko 9 kilometara.

Istovremeno, druge strane autoceste navijači Torcide prolaze u kordonu u pratnji policije.

HAK je izvijestio kako je promet privremeno prekinut i u drugom smjeru zbog incidenta, i to između čvora Perušić i Gospić.

Kraj odmorišta nalazi se preko 50 automobila, no nije poznato o čijim je navijačima riječ. Cesta je puna navijača u crnoj odjeći s palicama i bokserima.

Osim Torcide, na utakmicu putuju i navijači Dinama koji igraju susret protiv Šibenika od 18:30 na Šubićevcu. Istovremeno u suprotnom smjeru putuju navijači Hajduka koji od 21:05 igraju derbi protiv Osijeka.

O incidentu se oglasio i MUP. Kako su naveli, do incidenta je došlo poslije 15 sati, a mogući povod incidenta mogao bi biti sukob s navijačima Dinama koji putuju na utakmicu u Šibenik.

''Poslije 15 h,odmorište Jadova-AC A1- gostujući navijači Hajduka koji se kreću rutom Zagreb-Osijek izašli iz svojih vozila maskirani kacigama i odjećom te zaustavili promet. Mogući povod: sukob s navijačima Dinama koji putuju na Šibenik-Dinamo u 18:30h na Šubićevac'', naveli su u objavi.

Policija je poduzela mjere i radnje razdvajanja, a navode i kako je spriječen sukob navijača, bez uporabe prisile i bez postupanja policije.

🔴4🔴 Policija je poduzela mjere i radnje razdvajanja pravaca kretanja navijača:

✔️spriječen sukob navijača

✔️bez postupanja policije

✔️bez uporabe sredstava prisile - izdane naredbe

✔️uspostavljeno odvijanje prometa koji je bio u prekidu do 15:55 h

✔️uspostavljeno odvijanje prometa koji je bio u prekidu do 15:55 h

✔️uz cestu pronađene palice

Budući da je utakmica u Gradskom vrtu susret visokog rizika, policija je pripremila pratnju, ali tek od izlaza s autoceste A5 u Osijeku.

- Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na izlazima s autoceste A5 u Osijeku, zbog čega bi bilo poželjno da do izlaza dođu najkasnije do 17,30 sati kako bi bili na vrijeme dopraćeni u organiziranoj koloni do parkirališnog prostora u blizini sjeverne tribine stadiona Gradski vrt.



Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, s obzirom na to da će policijski službenici osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona ili od spojnice ceste s Južnom osječkom obilaznicom - poručili su ranije iz policije.

⚽2⚽Večerašnji susret @nkosijek-@hajduk je utakmica visokog rizika te policija uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije osigurava trase kretanja navijača via Osijek. ‼️Bez postupanja policije do 14 sati ‼️

Podsjetimo, večeras se u Gradskom vrtu igra utakmica Hrvatske nogometne lige između NK Osijek i HNK Hajduk. Uoči utakmice se oglasio i MUP koji je proglasio utakmicom ''visokog rizika''.

Utakmica je proglašena utakmicom visokog rizika te će policija, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, poduzimati mjere iz svoje nadležnosti, priopćeno je iz Ravnateljstva policije.

