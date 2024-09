Dani Olmo jednim potezom rasplakao je Zdravka Mamića. Evo što je napravio omiljeni dinamovac

Sjajni španjolski reprezentativac i omiljeno lice kod navijača Dinama Dani Olmo prije dva mjeseca prešao je u Barcelonu iz Leipziga i tako ostvario transfer karijere. Bivši prvotimac plavih ispunio je svoju životnu želju, a njegov menadžer Andy Bara u Podcast Inkubatoru otkrio je zašto je Dani Olmo nazvao Zdravka Mamića.

Ugledni svjetski menadžer je tijekom gostovanja u podcastu govorio o svom odnosu s braćom Mamić, a potom je ispričao detalje razgovora Danija i Zdravka. Nogometni menadžer je rekao da je Zdravko Mamić nakon Olmovog pozivao zaplakao od sreće.

- Kad bih rekao nešto loše to bi bilo laž. Ljudi oko mene bi znali da lažem, ja to sigurno neću. Zdravko je sigurno utjecao na moju menadžersku karijeru, pomogao mi je na samim počecima. Doveo je Olma, da nije bilo Mamića ne bi bilo ni Olma. Čvrste temelje Dinama je napravio Mamić i to mu niko ne može uzeti - rekao je Bara.

- Kad govorimo o menadžerskom poslu dovođenju i prodaji igrača može mi biti samo uzor. Dani mu je rekao da mu se zahvaljuje i rekao mu je da nije bilo Mamića vjerovatno ne bi bilo ni njega. To su te neke životne situacije. Dok sam živ bit ću zahvalan Mamiću i to mu neću zaboraviti - kazao je Bara.

Olmo je prve nogometne korake napravio u nogometnoj školi Barcelone, a 2014. godine otišao je u Dinamo gdje je započeo svoj seniorski staž. Zatim je 2020. godine potpisao za njemački Leipzig, a ovog ljeta se nakon 10 godina vratio u matičnu Barcelonu.