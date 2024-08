Damir Mišković odbio četiri milijuna eura za igrača Rijeke! Poznato i zašto

Za Rijeku slijede teški dani. Prvo su doživjeli težak debakl 5-0 protiv Olimpije i propustili plasman u glavni turnir Konferencijske lige te financijsku dobit od tog natjecanja, zatim su prodali Franju Ivanovića u belgijski Saint-Gilloise, a sad im slijedi derbi s Dinamom koji u njega ulazi kao favorit.

Na sve to, govorilo se i o odlasku Marca Pašalića, a četiri milijuna je za Niku Jankovića ponudio Lille. Međutim, direktor Rijeke Damir Mišković odbio je taj transfer zbog prevelike praznine u momčadi do koje bi došlo u slučaju transfera. Uostalom, Janković je bio i dio Dinamove škole te bi aktualni hrvatski prvak imao pravo na čak 50% transfera, odnosno u blagajnu Rijeke išlo bi samo dva milijuna što je prilično malo s obzirom na važnost igrača, kao i već navedene praznine u riječkom sastavu koju bi valjalo krpati igračima iz riječke škole koji vjerojatno nisu Jankovićeva klasa.

Utakmica Rijeke i Dinama igra se sutra u 20 i 45. Dinamo je prvi s maksimalnih 12 bodova, a Rijeka ga prati s 10. Oba kluba su na gol razlici +10, a zanimljivo je da Rijeka u ligi još nije primila gol. Međutim, pravi test slijedi. I da, tu se radi o derbiju, međutim Rijeka već jako dugo ne zna za pobjedu nad Dinamom, čak 12 utakmica, još od četvrtfinala Kupa u prosincu 2021. godine (3-1), a u ligi nisu slavili još od siječnja iste te 2021. (2-0), s tim da su oba ta meča se igrala na Maksimiru. Na domaćem terenu Rijeka na pobjedu čeka od srpnja 2020. godine (2-0). Ipak, trener Radomir Đalović se ne boji Dinama:

"Nije me strah nedjelje, da me je strah ne bi bio ovdje. Ne želim samo da se ponove neke stvari kao u Ljubljani. Prve stvari koje stavljam pred igrače je angažman, trka i energija i to nikad ne smije biti upitno, neovisno o tome protiv koga imamo".