Rijeka nakon debakla igra derbi: 'Rezultati govore sve o Dinamu. Od igrača tražim samo jedno'

Rijeka se još nije u potpunosti oporavila od šokantnog europskog poraza kada ih je Olimpija u Ljubljani svlada s 5:0, a pred njima je već najteža utakmica domaćeg prvenstva. Nakon ispadanja iz Konferencijske lige momčad Radomira Đalovića će se u nedjeluju suočiti s Dinamom. Utakmica se igra na Rujevici od 20.45, a u njoj neće biti Franje Ivanovića koji je za četiri milijuna eura prodan belgijskom Royale Union Saint-Gilloiseu. Tako će momčad, bitno oslabljena i potresena velikim porazom, iskupljenje tražiti protiv Dinama čiji je učinak ove sezone stopostotan kako u Europi, tako i na domaćim terenima. Utakmicu je najavio trener Rijeke.

"Nakon utakmice protiv Olimpije još jednom htio bih se ispričati svim navijačima Rijeke. Nadam se i vjerujem da je to bio splet okolnosti koje nismo mogli ni zamisliti. Od prve minute sve je otišlo u krivom smjeru. Moramo što prije zaboraviti tu utakmicu i u nedjelju pokazati da je to bio loš dan. Ukazao sam igračima na nekoliko stvari, pogrešaka će uvijek biti i nije problem jer one su dio nogometa. Upozoravali smo cijelo vrijeme na pristup i da neće biti lagana utakmica", rekao je Đalović.

"Nije me strah nedjelje, da me strah, ne bih bio ovdje. Ne želim samo da se ponove neke stvari kao u Ljubljani. Prve stvari koje stavljam pred igrače su angažman, trka i energija i to nikad ne smije biti upitno, neovisno o tome protiv koga igramo", rekao je Đalović. Međutim, činjenica ostaje da Rijeka protiv Dinama ne zna za pobjedu već devet utakmica u nizu. Posljednji put su im uzeli tri boda u srpnju 2020. godine kada su slavili s 2:0.

"Rezultati govore sve o Dinamu. Napravili su odličan rezultat, imaju sjajnu ekipu, ali opet moram reći - kad krene utakmica, sa svake strane je 11 igrača na terenu. Tražim samo da idu 300 na sat. Ovo je utakmica karaktera, očekujem od svojih igrača da pokažu da je ona utakmica u Ljubljani bila samo jedna potpuna blokada", zaključio je Đalović.

