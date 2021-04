Damir Krznar: Možemo biti sretni što je samo 0:1, ali još uvijek smo u igri

Trener Dinama Damir Krznar prokomentirao je poraz od Villarreala (1:0) na Maksimiru u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige.

- Utakmica paradoksa. U prvom smo poluvremenu dominirali i imali više od igre, a primili smo gol. U nastavku nismo uspjeli parirati Villarrealu i na kraju možemo biti zadovoljni što je samo 0:1. No, šansa postoji i još uvijek smo u igri - rekao je Krznar.

Zašto se dogodio pad?

- To je želja kod igrača da u ovoj utakmici dođu do nečega, ali onda krenu u akciju koja nije pripremljena. A Villarrealu to odgovara - rekao je Krznar pa dodao:

- Villarreal po minutu, dvije ima loptu u nogama, to samo po sebi nije problem i to su igrači znali. No, nismo imali strpljenja čekati što razumijem jer smo gubili.

Krznar je imao problema sa sastavom. Petković je zbog ozljede utakmicu počeo na klupi, a vratio se Gvardiol.

- Petković je pokazao da može, dobro će mu doći sedam dana odmora. I Gvardiolu će dobro doći odmor.