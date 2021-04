Mamić objavio neviđene fotografije: S Boysima je vodio navijanje na Poljudu!

Na Maksimiru večeras od 21 sat počinje poslastica četvrtfinala Europske lige između Dinama i Villarreala. Prisjetimo li se podrške navijača nakon utakmice s Tottenhamom, sigurni smo kako ona niti večeras neće izostati, a javio se i Zdravko Mamić iz Međugorja poslavši preko Facea podršku klubu za koji tvrdi da ga voli više od života.

''Danas GNK Dinamo Zagreb igra povijesnu utakmicu četvrtfinala UEFA Europa League protiv Villarreala, a na gostovanju u Podcast Inkubator koje je u 3 dana pregledano preko 600 000 puta sam Ratku Martinoviću ispričao kako sam 1986. na Poljudu vodio navijanje Bad Blue Boysa na utakmici protiv Hajduka. On me tom prilikom pozvao da objavim fotografije, a sada ću to i učiniti – AJMMMMOOOO DINAMO! UČINI HRVATSKU PONOSNOM VEČERAS!'', napisao je Mamić na Facebooku gdje ga prati vojska navijača Dinama.

Podsjetimo, iako to nekoliko sati ranije nije znao niti njegov odvjetnik Mijo Golub, Zoran Mamić se vratio u Hrvatsku iz Dubaija u srijedu popodne pa će, pretpostavljamo, Dinamo pratiti na Maksimiru, iako je službeno glavni trener i dalje Damir Krznar.

Doduše, popularni Krki je priznao kako je Mamića kontaktirao i u Dubaiju kako bi mu iznio neke ideje oko rušenja Villarreala u Maksimiru.