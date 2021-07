Damir Krznar: Bilo je iznimno teška utakmica, a najveći suparnik nam je bio teren

Cilj je ispunjen i to je najvažnije - istaknuo je trener Damir Krznar neposredno nakon nove pobjede protiv Ciprana i prolaza u 3. pretkolo Lige prvaka. Plavi su, nakon zagrebačkih 2:0, bili bolji i u uzvratu u Nikoziji uz pobjedu 1:0.

– Bila je to iznimno teška utakmica, a najveći suparnik bio nam je – teren. Bio je iznimno težak za kontrolirati loptu. Trebate dva, tri dodira da biste je iskontrolirali i predali dalje, a tu onda pate naša brzina i tranzicija. Stoga je razumljivo da smo imali manjih problema i teškoća, ali u drugom poluvremenu, kad je ipak teren postao vlažniji, i naša je izvedba bila bolja i ljepša. Sve u svemu, iznimno sam zadovoljan pametnom i mudrom igrom na rezultat – dodao je Krznar.

U ovoj se utakmici na neki način zrcalio i sam karakter igrača, pogotovo uz spoznaju da u kadru nije bilo ozlijeđenog kapetana Arijana Ademija.

– Tako je, Ademi je ta naša injekcija, taj inicijator naše energije i volje, on je taj koji diže suigrače i u trenucima kad svatko misli da više ne može. No, on baš tad izvuče dodatnu rezervu iz sebe, ali i iz svakog od njih. S druge strane, veseli nas da i pored takvog kapetana imamo još nekoliko kapetana koji mogu nositi teret ove momčadi i teret rezultata. Čestitke svima, zaista!

Koliko je ovaj pogodak važan za samopouzdanje Luke Menala?

– Jako je važan i za njega, ali i za nas kao stožer u našoj odluci da stanemo iza njega. Zaista je on igrač koji može donijeti prevagu, igrač dubine. A, moram priznati da nam dubina nije uvijek najbolje oružje. Lijepo je znati da kad trebamo tu dubinu i progresiju možemo računati na njega.

Utakmica je odigrana u sjajnoj nogometnoj atmosferi gdje su domaći navijači do zadnjega trenutka bodrili svoju momčad neovisno o njezinom rezultatskom zaostatku.

– Atmosfera je bila fantastična. Baš smo i mi komentirali kako smo praktički već zaboravili kako je to čuti istinski huk s tribina, prave tifose, kako se osjeti podrška domaće publike čak i kad njezina momčad gubi i kad su sve lađe potonule. Čestitke Cipranima na takvom sportskom duhu.

Sljedeći Dinamov europski suparnik je varšavska Legia u srijedu u Zagrebu, a prije toga slijedi prvenstveni dvoboj protiv Rijeke, također na maksimirskom travnjaku.

– Prva je na redu utakmica protiv Rijeke tako da ćemo se koncentrirati isključivo na nju. Za Legiju još ima vremena. Rijeka je zahtjevan suparnik, a osim toga, uvijek su teške one utakmice koje dolaze nakon europskih pražnjenja. I opet nam je glavni zadatak psihološki regenerirati momčad – zaključio je trener Krznar.

