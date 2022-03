Dallasu važna pobjeda nad Jazzom, Dončić ubacio 32 koša

Košarkaši Dallas Mavericksa pred svojim su navijačima svladali Utah Jazz sa 114-100 u dvoboju koji može odlučiti prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja, a Bojan Bogdanović je propustio i osmu utakmicu zaredom.

Luka Dončić je sa 32 koša, 10 skokova i pet asistencija bio najbolji igrač domaće momčadi. Najbolji strijelac gostiju bio je Rudy Gay sa 18 poena.

Dallas je s učinkom 46-29 sada na petoj poziciji u Zapadnoj konferenciji, a Utah (45-30) je pala na peto mjesto.

Kyrie Irving je debitirao ove sezone na domaćem terenu za Brooklyn Netse, nakon što je u New Yorku ukinuta zabrana nastupa igračima koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa, ali to nije omelo Charlotte Hornetse da dođu do važne pobjede 119-110 u borbi za doigravanje. Obje momčadi imaju učinak 39-36, Hornetsi su zahvaljujući dodatnim kriterijima plasirani na osmo, a Netsi na deveto mjesto u Istočnoj konferenciji.

Irving je završio dvoboj sa 16 koševa i 11 asistencija, a najbolji strijelac Netsa bio je Kevin Durant sa 27 poena. Najzaslužniji za pobjedu Charlottea bio je LaMelo Ball sa 33 koša, devet asistencija i sedam skokova.

NBA rezultati, 27.3.

Detroit Pistons - New York Knicks 102-104

Boston Celtics - Minnesota Timberwolves 134-112

Washington Wizards - Golden State Warriors 123-115

Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 114-104

New Orleans Pelicans - Los Angeles Lakers 116-108

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 110-119

Dallas Mavericks - Utah Jazz 114-100

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

1. Boston Celtics 47 28 62,7

2. Miami Heat 47 28 62,7

3. Milwaukee Bucks 46 28 62,2

4. Philadelphia 76ers 46 28 62,2

5. Chicago Bulls 43 31 58,1

6. Toronto Raptors 42 32 56,8

7. Cleveland Cavaliers 41 33 55,4

8. Charlotte Hornets 39 36 52,0

9. Brooklyn Nets 39 36 52,0

10. Atlanta Hawks 37 37 50,0

11. New York Knicks 33 42 44,0

12. Washington Wizards 32 42 43,2

13. Indiana Pacers - o 25 50 33,3

14. Detroit Pistons - o 20 55 26,7

15. Orlando Magic - o 20 55 26,7

ZAPADNA KONFERENCIJA

1. Phoenix Suns - w 61 14 81,3

2. Memphis Grizzlies - x 52 23 69,3

3. Golden State Warriors 48 27 64,0

4. Dallas Mavericks 46 29 61,3

5. Utah Jazz 45 30 60,0

6. Denver Nuggets 44 31 58,7

7. Minnesota Timberwolves 43 33 56,6

8. LA Clippers 36 39 48,0

9. New Orleans Pelicans 32 43 42,7

10. Los Angeles Lakers 31 43 41,9

11. San Antonio Spurs 30 44 40,5

12. Portland Trail Blazers 27 47 36,5

13. Sacramento Kings 27 48 36,0

14. Oklahoma City Thunder - o 21 53 28,4

15. Houston Rockets - o 20 55 26,7

w - pobjednici Zapadne konferencije

x - osigurali doigravanje

o - bez mogućnosti za plasman u doigravanje