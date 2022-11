Dalić otkrio nakon zadnje pripremne utakmice za SP: Andrej je blizu u mojim razmišljanjima

Nakon pobjede hrvatske reprezentacije u Rijadu protiv Saudijske Arabije uoči Svjetskog prvenstva u Kataru izbornik Zlatko Dalić je stao pred kameru Nove TV i dao kratki osvrt.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Riyadh, Saudijska Arabija - Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska. Josip Pavic, Zlatko Dalic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Svjestan je da igra nije bila dobra, ali zna zašto je to bilo tako.

- Patili smo, a za šest dana nas čeka ista utakmica. Utakmica u ranom terminu, teško vrijeme, vrlo toplo. Mučili smo se prvo poluvrijeme, bili smo bez energije, bez moći. Ja razumijem igrače, tek smo došli s puta i navikavamo se - rekao je izbornik pa dodao:

- Imali smo sreće u nekoliko situacija, mogli smo primiti gol. Poznajem ovu reprezentaciju, živi su, brzi, poletni. Što je utakmica odmicala, mi smo bili svježiji. Najvažnija je pobjeda i da smo vidjeli što nas čeka za pet dana.

Ova je utakmica poslužila kao sjajna prilika da se Marcelo Brozović, važna karika Vatrenih, vrati nakon dugo ozljede i osjeti loptu:

- Htjeli smo mu dati minutažu. Njegove trkačke sposobnosti nisu problem, a u pitanju je samo njegova forma. Nije dugo igrao, samo da uđe u formu, da osjeti loptu. I njemu je bilo teško, moramo biti sretni što je izdržao 70 minuta. Nije imao problema, to je plus.

Izbornik neće donositi nikakve odluke nakon ove utakmice:

- Neću donositi nikakav sud, svima je bilo teško. Svi su bili umorni. Teško im je pala utakmica. Ovo je bio dobar trening za nas. Srećom, pobijedili smo. Vida je upisao stotu utakmicu. Nismo igrali dobro, ali razumijem razloge. Moramo biti sretni što nismo dobili gol.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Riyadh, Saudijska Arabija - Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska. Mateo Kovacic, Mislav Orsic, Luka Modric Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Dosta se razgovora vodi oko toga tko će biti udarni napadač hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, a dobar korak napravio je Andrej Kramarić, koji je danas zabio jedini pogodak na susretu:

- Imamo četiri napadača. Šteta što Marko Livaja danas nije bio u konkurenciji. Danas sam, tu je Budimir koji nam treba kada treba preskakati igru. Andrej je napadač koji uvijek zabije kada treba, ja to ne mogu zanemariti. Igrač koji ima konstantu u reprezentaciji, kada je napotrebnije, on je tu. Andrej je jako blizu u mojim razmišljanjima - rekao je Dalić.

Osvrnuo se izbornik i na ostale reprezentativce koji su igrali protiv Saudijske Arabije.

- Htjeli smo dati svakom igraču neki stimulans, pogotovo Luka, Kovačić, Perišić, da nekim igračima s manjom minutažom damo više te da neke igrače sačuvamo, poput Gvardiola. Nije bila sjajna predstava Hrvatske, imali smo sreće, ali dobili smo. Idemo dalje, čeka nas ista ovakva situacija na startu SP-a.

S igračima koji su bili u nekim nezgodnim duelima neće biti problema.

- Vlašić je dobio udarac pa je izašao, Erlić također, ali zasad nema problema. Napravit ćemo tri dobra treninga do Maroka u Kataru, mislim da je sve okej i da zasad nema nikakvih problema.

Govorio je izbornik i o zdravstvenom stanju jednog od hrvatskih napadača, Marka Livaje, koji danas nije nastupio.

- On će već sutra biti u punom treningu, nije ozbiljna ozljeda, da je trebalo danas, on je mogao igrati, ali nije trebalo, no bit će spreman za prvu utakmicu.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 16.11.2022., Prince Faisal bin Fahd stadion, Riyadh, Saudijska Arabija - Prijateljska utakmica, Saudijska Arabija - Hrvatska. Luka Modric Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Koliko će nam ova utakmica značiti za nastup na SP-u?

- Vidjeli smo danas, ovo je bilo jako teško i da naši igrači nisu ovako fizički spremni, teško bismo ovo izdržali. Danas je možda bilo prerano za ovu utakmicu, nije idealno, ali sutra bi bilo prekasno i zato smo ovako rano po dolasku na Bliski Istok odlučili igrati pripremnu utakmicu - odgovorio je izbornik Zlatko Dalić.