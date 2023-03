Dalić nema dvojbu: Livaja prva špica 'vatrenih'. Kramarić i Oršić u nezavidnoj situaciji

Sljedećeg ponedjeljka izbornik Zlatko Dalić okupit će reprezentativce u Splitu, gdje će početi pripreme za prvu ovogodišnju utakmicu vatrenih, s Walesom na rasprodanom Poljudu 25. ožujka. Reprezentativci iz inozemnih klubova dočekat će ovu akciju u različitim raspoloženjima; neki od njih proživljavaju najbolje dane svojih karijera, poput Gvardiola, Stanišića ili Juranovića, a neki su sa svojim klubovima upali u crne rupe, pa i izgubili formu i samopouzdanje.

Primjerice, trojica naših osvajača bronce u Kataru bi na ljeto, kada se bude igrala završnica Lige nacija u Nizozemskoj, mogla biti članovi – drugoligaških klubova. Kramarićev Hoffenheim je posljednjeplasiran u Bundesligi, kao i Oršićev Southampton u Engleskoj, a Sosin Stuttgart je 16. u njemačkom prvenstvu.

Gledajući po pozicijama u momčadi, reprezentacija doživljava svojevrsni recidivizam koji je kontinuirano prati posljednjih godina – krizom napadača. S tom razlikom da u ovom času izbornik Zlatko Dalić uoči nadolazeće utakmice u Splitu i nema posebnu dvojbu oko prve špice; to je po svojoj formi svakako Marko Livaja.

Ali tu se uvijek pojavljuju one iste dvojbe koje Dalić uvijek apostrofira kada su u pitanju napadači iz domaćih klubova – može li Livaja u zahtjevnoj međunarodnoj utakmici u dresu reprezentacije biti prevaga kao u Hajduku, a ako i može protiv Walesa, je li on u stanju vezati dvije briljantne utakmice u četiri dana (28. ožujka Hrvatska igra s Turskom u Bursi)?

Dakle, Marko Livaja poziciju prve špice vatrenih zasluženo si je priskrbio sa 17 pogodaka u 30 nastupa, čime si je pritom prokrčio put do druge uzastopne zlatne kopačke Hrvatske lige. To su do sada ostvarili Vlaović (1993., 1994.), Cvitanović (1996., 1997.), Šokota (2000., 2001.), Olić (2002., 2003.) i Caktaš (2019., 2020.), a Livaja se može pohvaliti kako je pogotke postizao protiv svih 10 klubova protiv kojih je igrao u Prvoj HNL. Omiljena žrtva mu je Istra 1961 kojoj je utrpao devet komada u osam utakmica.

Prvi do Livaje u reprezentaciji svakako je Bruno Petković, čija forma još nije vrhunska, ali on kod Dalića ima jednu neoborivu zadužnicu: pogodak protiv Brazila u Dohi. S tom zaslugom Bruno svakako može računati da će u dvije sljedeće utakmice biti u najozbiljnijim kombinacijama.

09.12.2022., stadion Education City, Al Rayyan, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, cetvrtfinale, Hrvatska - Brazil. Photo: Igor Kralj/PIXSELL Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Najveći konkurent bit će mu 25-godišnji Petar Musa, kojega izbornik – u potrazi za golgeterom u pravom smislu riječi – svakako želi isprobati. A Musin problem vrlo je skromna minutaža u Benfici, pa je tako u posljednja četiri nastupa odigrao ukupno samo 27 minuta. Frustrirajuće za nogometaša koji je tek navršio 25 godina i na vrhuncu je karijere.

Za poziciju središnjeg napadača uvijek je kandidat i Andrej Kramarić, a njegova forma i samopouzdanje su na najnižim granama otkad je došao u Hoffenheim. Kramarićev klub u nizu je od sedam poraza u prvenstvu, a bez pobjede u čak 14 posljednjih utakmica (12 poraza, 2 remija) pa je prikovan za dno ljestvice i najozbiljniji kandidat za ispadanje. Andrej je posljednji pogodak postigao 24. siječnja, prosječna ocjena u Kickeru mu je 3.74 (raspon 5 do 1), a u posljednjoj utakmici s Freiburgom nije ni ušao u igru.

17.12.2022., stadion Khalifa International, Katar - FIFA Svjetsko prvenstvo, utakmica za trece mjesto, Hrvatska - Argentina. Photo: Goran Stanzl/PIXSELL Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Andreju uz bok još jedan je zaslužni reprezentativac iz Katara, Mislav Oršić, čiji je prelazak u Southampton, osim iz financijskoga aspekta, bio monumentalni promašaj. Dugoročno, produlji li se ovakav Mislavov klupski status, on će teško zadržati poziciju reprezentativca.

Na kraju, Nikola Vlašić propustio je posljednje četiri utakmice za Torino zbog ozljede, a u 2023. godini još nije postigao pogodak, dok je Mario Pašalić za Atalantu postigao samo jedan, još početkom siječnja. S takvim, ne baš moćnim napadačkim arsenalom Zlatko Dalić kreće na svoje uzbudljivo putovanje prema Europskom prvenstvu.