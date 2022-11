VIDEO YouTuber lomio jezik izgovarajući imena vatrenih: 'Gibrik, Sousa, Petovik, Livaha'

Svjetsko prvenstvo sve je bliže, a hrvatska reprezentacija večeras je otputovala u Saudijsku Arabiju, gdje će odigrati pripremnu utakmicu uoči Katara.

Izbornik Zlatko Dalić na Mundijal je poveo 26 igrača, a jedan YouTuber pred sebe je, uspostavit će se, stavio nelak zadatak. Naime, pokušao je pročitati ime svakog vatrenog na SP-u.

- Ovaj put imamo Hrvatsku. Hrvatska je u skupini F i prvu utakmicu igra protiv Maroka 23. studenog. Ne znam ništa o Svjetskom prvenstvu. Ovo će biti zabavno - rekao je na početku.

Potom je počeo nabrajati.

- Ivika Ivusik, Ivo Gibrik, Domagouđ Vida, Diđan Lovren, Borna Sousa, Kristijan Đakik, Bruno Petovik, Marko Livađa. Livaha? - neka su od imena s kojima se baš i nije snašao.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 22.09.2022., stadion Maksimir, Zagreb - UEFA Liga Nacija, Liga A, skupina 1, 5. kolo, Hrvatska - Danska. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Pretpostavljam da je Josip često ime u Hrvatskoj, među braničima pogotovo - dodao je dok je izgovarao imena Šutala i Stanišića.

Odmah je i uputio ispriku navijačima Hrvatske koji će možda pogledati video.

- Ispričavam se, znam da sam izmasakrirao vaša imena. Jedva čekam da čujem kako će komentatori to izgovarati da se mogu ispraviti - zaključio je YouTuber Arias and the NATION.

Video pogledajte OVDJE.