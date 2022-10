'Dadilja iz pakla' potkradala poznatog srpskog nogometaša: 'Mi smo bili u šoku'

Bogdana Kuzmanović, žena proslavljenog nogometaša Zdravka Kuzmanovića, odlučila je angažirati dadilju koja će joj pomoći oko djece, ali nije ni slutila što će se sve kasnije događati, piše srpski Sportal.

Supruga bivšeg reprezentativca Srbije na Instagramu se požalila na neugodno iskustvo s dadiljom i time unaprijed upozorila sve žene koje su možda planirale napraviti sličnu stvar poput nje.

Bogdana se obratila svojim pratiteljima kako bi ispričala sve o "dadilji iz pakla" koja je posudila novac od obitelji Kuzmanović, a zatim je pobjegla i više se nije javljala, samo kako bi saznala pravu istinu o njoj.

- I po preporuci jednog čovjeka, mi unajmimo tu, neću joj reći ime. Ona bude kod nas skoro godinu dana i krene polako posuđivati novac. Malo, pomalo, malo pomalo. Ali, to nisu ono iznosi 100, 200, 300, 400 eura, nego više. Da bi, da ubrzam priču, nakon oko godinu dana, nešto sam ju zvala i rekla mi je da sutra neće doći na posao. I to je bilo to. Više se nije javljala, uzela je novac, pozajmila je novac, nije vratila i prestala je odgovarati na sve poruke i pozive - ispričala je Kuzmanović.

Nisu to očekivali.

- Mi smo bili u šoku, jer je to osoba koja je bila kod nas u kući i s djetetom. Nismo to očekivali i izlazili smo ususret toj osobi. Nakon što se to dogodilo, mi smo počeli... Pošto ima par lokalnih kafića i manje-više svako svakog zna, ako ništa bar iz viđenja, počeli su nam pričati razne priče - kakva je bila prema Nemanji na igralištu. Odnosno ne kakva je bila, nego koliko nije obraćala pažnju na njega. Zapravo je bila žena na telefonu non-stop. Prvo, ona je svakog dana dolazila i žalila se na svekrvu, dva sina, muža, na sve. Uvijek je dolazila s različitim pričama i pričala da ne živi u Beogradu, nego u gradiću pored.

Lagala je, kaže, o tome gdje živi kako bi im uzimala novac za prijevoz.

- Mi smo njoj plaćali taksi da se navečer vraća nazad do tog gradića. A ona uopće nije živela tu. To znači da je cijelo vrijeme lagala. Niti je živela tamo, niti s mužem i djecom. Ona se rastala. Dolazila i pričala bajke svakog dana. Imala je ljubavnika, počela je živjeti s njim, viđala se s njim dok je čuvala Nemanju na igralištu, a pritom je imala još jednog ljubavnika koji je isto radio za nas. To smo sve kasnije saznali - objavila je supruga nogometaša o drami koju je prošla.

Zdravko Kuzmanović (35) u bogatoj je karijeri igrao za Basel, Stuttgart, Inter i druge klubove. Za reprezentaciju Srbije igrao je između 2007. i 2014. te upisao 50 nastupa u nacionalnom dresu.

