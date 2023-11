Čupić uoči gostovanja kod Kielcea: Na domaćem terenu igraju totalni rukomet

Nakon 22-22 na domaćem terenu ovog četvrtka, od 18.45 sati, rukometaši Zagreba će u gostima odigrati dvoboj osmog kola EHF Lige prvaka skupine A protiv poljskog Kielcea.

„Kielce je jedna od najboljih svjetskih momčadi i s njima je uvijek teško igrati, posebno na njihovom terenu. S druge strane i mi smo već dokazali da imamo što za reći i ne bih htio da idemo tamo s bijelom zastavom. Ne želim da nam misao vodilja bude da pokušamo izgubiti sa što manjom razlikom, već da idemo tamo s namjerom i željom pobijediti. Nažalost, to ćemo morati napraviti bez Patryka Walczaka koji je otpao iz kombinacija još nakon prve utakmice s Kielceom. Mi imamo još dva pivota i oni će to pokriti najbolje što mogu“, naglasio je Andrija Nikolić, trener Zagreba, koji nakon sedam utakmica u Ligi prvaka ima dvije pobjede, dva remija i tri poraza.

„Ako bih nekoga trebao istaknuti kod Kielcea, onda su to njihovi kružni napadači koji su stvarno odlični. Dosta njihovih akcija završava upravo na njima, a na nama je da to pokušamo što bolje zatvoriti. Dosta dobro smo to radili u Zagrebu, a dat ćemo sve od sebe da sve ponovimo i u Poljskoj. Oni će ovoga puta biti odmorniji i spremniji, ali i naša je želja velika i mislim da se i mi imamo ćemo nadati“, bile su riječi Nikolića.

Igrač Ivan Čupić očekuje drugačiju utakmicu protiv poljskog prvaka u odnosu na zagrebački dvoboj.

„Mislim da nas čeka totalno drugačija utakmica od one u Zagrebu. Kielce će sada biti spremniji i odmorniji, nemaju iza sebe nastup na Super Globe turniru i mogu se koncentrirati isključivo na nas. Moram reći da su momčad koja igra dosta drugačije u gostima i doma. Kada igraju vani onda igraju na rezultat, pragmatično, gol za gol. Kada su doma, nošeni svojom sjajnom publikom, onda imamo priliku vidjeti nešto što ja zovem totalni rukomet i to uz njih još jedino Pariz zna ponekad pokazati. Teško im je parirati u Poljskoj. No, mi smo u dobrom momentu. Dobro igramo, imamo i rezultat i želimo nastaviti u tom ritmu“, izjavio je Čupić.