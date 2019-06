Cro Copov štićenik izgubio u  drugom nastupu u UFC-u

Darko Stošić izgubio je na UFC Fight Nightu u Stockholmu, u svom drugom UFC nastupu. Bolji od njega nakon 15 minuta borbe bio je Devin Clark, koji je prema sva tri suca uzeo dvije od tri runde, piše Fightsite.

Stošić je borbu otvorio podosta defenzivno postavljen, čekajući da Clark bude onaj koji će prvi krenuti u napad. No, i Amerikanac se odlučio strpljivo čekati svoju priliku pa prvih dvije minute nije viđeno previše. Onda samo odjednom Clark napada i dočekuje nespremnog Stošića. Kratko ga baca na leđa, no Darko se ustaje i vraća.

Slijedi nekoliko izmjena tijekom kojih obojica pogađaju. Stošić tada pronalazi odličan udarac i Clark je uzdrman, no unutar takvog stanja pogađa 'backfist' i vraća se u borbu. Sad je Stošić taj koji je uzdrman, no izdržali su obojica do kraja runde, koja je na račun posljednje akcije ipak pripala Clarku.

Srpski borac drugu je rundu pokazao što može. Držao je pritisak od početka, radio odlično iz klinča, a sredinom runde upisao je rušenje. Radilo se u “slam” bacanju koje je Clark pokušao anulirati hvatanjem za rub kaveza. Tu mu je sudac progledao kroz prste jer mu nitko ne bi prigovorio da je došlo do oduzimanja boda ili barem upozorenja. Na podu je Darko pokušavao laktovima napraviti značajniju štetu, no nije uspio napraviti ništa vrijedno preokreta.

Posljednja runda pokazala je tko je iskusniji borac. Clark je radio pametno, odlično se kretao i pogađao većinom boksačke udarce s distance. Na taj je način skupljao bodove vrijedne pobjede. Pokušao je Stošić na samom kraju, nekoliko puta je šakama pronašao lice svog protivnika, ali nedovoljno za nešto više od dobrog dojma koji je ostavio. Na kraju su sva tri suca presudila onako kako je bilo očito. 29:28 u korist Clarka. Stošić tako nije uspio ponoviti uspjeh Aleksandra Rakića, koji je upravo “Brown Beara” savladao u svom posljednjem meču.

Krajnji zaključak je da je srpski poluteškaš iz Cro Cop tima odradio je vrlo dobar nastup, no na kraju mu je nedostajalo malo više kondicije i odlučnosti u posljednjih pet minuta.

>> Gostovanje Cro Copa na Večernji TV-u pogledajte u galeriji na vrhu teksta