Cro Cop se susreo sa svojom noćnom morom!

Mirko Filipović na svom je Facebook profilu podijelio fotografiju koja nam daje otkriti kako se ponovno susreo sa svojom noćnom morom pa se čak i uslikao pokraj nje. Naravno, riječ je o hladnoj kupki, koje se svi jako dobro sjećamo. Ipak, vjerojatno ne tako dobro kao borilačka legenda.

Tri godine nakon što se prvi put susreo s kadom punom ledene vode, a to je bilo u pripremama za UFC borbu protiv Gabriela Gonzage, Cro Cop je odlučio pokazati kako ipak nije odustao od te prakse, koja borcima izuzetno dobro pomaže u procesu oporavka tijela. Na Facebooku je postavio fotografiju gdje se nalazi pokraj svog dragog rekvizita uz poruku kako je ostalo još 16 dana do Bellatora 200, gdje ga čeka borba protiv Roya Nelsona, piše Fightsite.

Kako je protiv Gonzage uspio osvetiti težak poraz, svakako najteži u karijeri, tako mu je vjerojatno dobra odluka da u pripremama za ovu borbu koristi iste metode. Poraz od Nelsona nije bio toliko težak po samom pitanju rezultata ili onoga kako je izgledao, no Mirku je pao osobno i uvjeren je da bi u drugim uvjetima bilo drugačije.

Izraz lica sada ipak nije drastičan kao što je to bilo prvi puta pa se lako da zaključiti kako je Filipović riješio probleme koje je imao s ovim procesom te da je i on sada dio njegove svakodnevice. Uostalom, prolazio je on kroz puno teže protivnike od jedne kade s vodom, zar ne?