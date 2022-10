Čovjek koji je surađivao s Titom: Ivana se na sudu bori za mnoge muškarce

Večeras će se u Zaboku održati boksačka pripredba nazvana "Dražen Petrović Memorial Fight Night" na kojoj će zvijezda večeri biti hrvatska boksačka profesionalka Ivana Habazin. A ona će u ringu proslaviti 33. rođendan a kako datum rođenja dijeli sa slavnim košarkašem, kako je došlo do toga da se "event" nazove imenom legendarnog košarkaša objasnio je promotor priredbe i Ivanin menadžer Charles Muniz.

- Ivana mi je pričala kako je netko u njenoj obitelji imao Draženov dres i da ga je ona, kada ga je vidjela, počela nositi. Jednog dana rekla mi je da je 22. listopada njen ali i Draženov rođendan i da bi voljela učiniti nešto za njegovu obitelj i sve one koji se sjećaju tog sjajnog košarkaša i smatraju ga nacionalnim blagom.

Pojasnio je Muniz i kako je došlo do toga da će se njegova štićenica za WBC-ov srebrni pojas u velteru boriti s Australkom Dianom Prazak.

- Da biste organizirali borbu za pojas to vam mora odobriti neka od svjetskih organizacija, u ovom slučaju WBC. A mi smo ponudili popis od 21 protivnice među kojima su samo dvije prihvatile taj izazov a samo je Prazak bila spreman doći u Hrvatsku.

Iskusni Amerikanac vodio je karijere Princea Naseem Hameda, Shanea Mosleyja, Winkyja Wrighta, Antonia Tarvera a Felixu Titu Trinidadu bio je savjetnik. Sada je uz Ivanu čiju je situaciju ovako opisao.

- Posljednju borbu za svjetski pojas Ivana je imala u siječnju 2020. godine i to protiv svjetske srednjaške prvakinje Claresse Shields no da bi do nje došlo Ivana se načekala. Prvi termin je otkazan zbog ozljede Shields, drugi jer je Ivanin trener bio napadnut te je završio u bolnici s krvarenjem u mozgu. Kada je dogovoren treći termin Ivana se ozlijedila na treningu no Showtime nije htio otkazati borbu premda su znali što se događa i da je Ivana na lijekovima. I zato Ivana u toj borbi nije bila onakva kakvu se nadamo vidjti ovom prilikom.

Iznio je Muniz i ponešto o pravnoj borbi koju su on i Ivana pokrenuli protiv portala BoxRec, službenog portala za registriranje mečeva profesionalnih i amaterskih boksača i boksačica.

- Ivana je svoju posljednju borbu imala u travnju 2021. u Dubaiju no tu pobjedu protiv Gruzijke Chakhvashvili BoxRec nije uopće registrirao kao i ostale borbe s te priredbe. Zbog toga je Ivana odlučila tužiti BoxRec a u svijetu sporta kojim dominiraju muškarci nevjerojatno je da imamo ženu koja se bori za sve ostale borce.

U predvečerje vrlo važne borbe, Habazin se našla u još jednom sporu.

- Ivana se našla usred konflikta između amaterskog i profesionalnog boksa u Hrvatskoj i zbog toga neće biti prijenosa na niti jednoj domaćoj televiziji. Nadam se da će Harry Gorian, čelni operativac Hrvatskog saveza profesionalnih boksačkih sportova, razriješiti taj problem.

A Gorian se potrudio da ovu borbu vrednuje WBC, najuglednija od svjetskih federacija profesionalnog boksa.

- Ivana je bila prvakinja po IBF i IBO organizaciji u vrijeme kada ženski boks trašno napreduje. Uostalom, prošli vikend u Engleskoj se dogodila priredba na kojoj su u svim borbama bile žene i koja je obuhvatila preko 20 milijuna gledatelja uz izravan prijednos na Sky Sportsu. Počevši s Plantićevom borbom u Solinu i s ovom Ivaninom u Zaboku, ja vjerujem da će doći do buđenja profesionalnog boksa u Hrvatskoj i da je pred nama puno priredbi jer imamo puno boksača koji traže prostor i mjesto za nastup.

A ovom prigodom to su dobili poluteškaši Hrvoje Sep i Marko Čalić (koji će nastupiti u glavnim uvodnim mečevima), teškaški veteran Ivica Bačurin te malo poznati Filip Mimica, Rafael Pervan ali i Patrik Čelić, MMA borac koji ulazi u boksački ring po nova iskustva.

- Nadam se da ćete me i dalje gledati u boksačkom ringu ali i u kavezu.

Nakon pauze duže od godinu dana u ring se pak vraća Marko Čalić:

- Posljednji meč imao sam u srpnju prošle godine nakon čega sam završio na operaciji ramena. Sada sam spreman, treniram a i sparirao sam s Alenom Babićem.

I dok će Čaliću ovo biti 14. profesionalna borba, pred dvostrukim osvajačem europske amaterske bronce Hrvojem Sepom je njegova 13. predstava u svijetu profesionalnog boksa.

- Nama je svima cilj nastupati što češće a neki je trend da boksači nastupaju dva puta godišnje i zato nisam puno razmišljao kada me Ivana nazvala i pitala da li bih nastupio na njenoj priredbi. Bit će mi zadovoljstvo podržati našu najbolju boksačicu ikada.

U Zaboku će se ove večeri domaćoj publici predstaviti i hrvatski rekorder po broju nastupa u profesionalnom ringu (47) a to je Ivica Bačurin, teškaš koji se borio s takvim imenima kao što su Dillian Whyte, Carlos Takam i Joe Joyce.