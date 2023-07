Čilić nakon poraza: 'Da ponovno igram, izabrao bih dnevni termin, bilo bi življe'

U svom povratničkom meču, a vratio se turnirima nakon stanke od šest mjeseci, Marin Čilić doživio je poraz. U prvom kolu našeg jedinog ATP turnira u Umagu bolji od njega bio je talijanski kvalifikant Flavio Cobolli, 148. tenisač na ATP listi, sa 6:4, 6:3. Poznato je da kvalifikanti znaju biti neugodni za favorizirane igrače (jer su ipak već odigrali nekoliko mečeva na istoj podlozi i u istim uvjetima), ali ne bi Cobolli bio problem za starog Čilića. No, stanka je učinila svoje, Međugorac je samo na trenutke podsjećao na pobjednika US Opena i bivšeg broja tri svjetskog tenisa. No, ono što je najvažnije - vratio se!

- Koljeno je izdržalo jako dobro i to je prilično pozitivna stvar. Umag je uvijek bio prilično težak turnir, pogotovo u tjelesnom smislu. To se i danas pokazalo. Bilo je vlažno i uvjeti za igrače kao što sam ja, koji igraju malo ofenzivnije, bili su prilično nepovoljni. Cobolli je bio jako dobar na nogama, prilično dobro posložen je atletski i nije mi nudio puno. Pozitivan sam zbog toga što sam odigrao fizički prilično težak meč i izdržao ga na dobroj razini - kazao je Čilić, pobjednik tog turnira iz 2012. godine.

Nije Marinu pomogao ni 20-minutni prekid u drugom setu, do kojeg je došlo zbog kiše, iako se u jednom trenutku učinilo da se može vratiti u meč (propustio je priliku za izjednačenje na 3:3).

- Bilo je šansi, ali se vidjelo u tim nekim situacijama da mi nedostaje mečeva. Moram priznati da je on odigrao jako dobro u bitnim trenucima. Bio je hrabar, ofenzivan, vidjelo se da su mu uvjeti išli na ruku. Odigrao je veoma solidno od početka do kraja. Tražio sam načine, ali završio je meč a ja nisam uspio pronaći rješenje. No, nadam se da će u sljedećim mečevima moja igra ići na bolje - poželio je Čilić, otkrivši da bi nakon svega taj meč radije odigrao u nekom drugom terminu.

- Igrao bih po danu, jer su ipak malo življi uvjeti, bilo bi mi lakše. Mislim da sam u drugom setu malo više pustio ruku. No, bio sam u rezultatskom zaostatku. Bilo je nekoliko situacija hoću li se vratiti ili ne, a prelomilo se na njegovu stranu. Zadnjih pet-šest gemova je bila borba, i psihička i fizička, tako da sam s tim zadovoljan. U prvom setu sam napravio nekoliko taktičkih pogrešaka, pa i strateških. No, prvi je meč, moram i sebi dati prostora za pogrešku, ali na kraju, kad podvučem crtu - nije bilo loše - zaključio je Marin, najavivši sljedeće akcije:

- Volio bih odigrati još jedan turnir na zemlji prije betonske sezone. Kitzbühel je jedna opcija, ali tamo nisam u glavnom turniru. Ako to ne uspije, ići ću u Toronto i ondje započeti američku turneju.

