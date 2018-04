Čilić i Popko otvaraju četvrtfinale u Varaždinu

Marin Čilić i Dimitrij Popko otvorit će sutrašnji četvrtfinalni dvoboj Davis Cupa između Hrvatske i Kazahstana u Varaždinu, odlučeno je na ždrijebu.

U drugom meču prvog dana snage će odmjeriti Borna Ćorić i Mihail Kukuškin.

- Čiliću je bilo svejedno je li igra prvi ili drugi, ali je Borna priželjkivao da zbog odmora, jer je zadnji stigao iz Amerike, igra drugi meč i tu nam je ždrijeb išao malo na ruku - komentirao je ždrijeb hrvatski izbornik Željko Krajan.

- Nisam gledao Dmtrija (Popka) uživo, ali jesam snimke. Talentiran je igrač i ima budućnost. Meni je ovo važan meč, bit ću ozbiljan u pristupu, odigrati najbolje što mogu. Znamo koliko za obje reprezentacije znači meč, i bit će zanimljivo - rekao je Čilić i dodao da respektira kazahstanski tim.

- Bili su vrlo dobri u zadnjih pet-šest godina, nisu lak protivnik. Njihova strast za igranjem za svoju zemlju je vrlo velika i to su pokazali protiv nekih velikih reprezentacija. Bit ćemo maksimalno ozbiljni u ovom meču.

Ćorić, drugi hrvatski reket, dvaput je gubio od svog prvog protivnika Kukuškina.

- Stalno me podsjećaju da sam od njega dvaput izgubio na zemlji. On igra drukčiji tenis i trebalo mi je malo da se priviknem. Bilo je to prije dvije-tri godine. Ja sam sad drukčiji igrač, kao i on, ali sada igram dosta dobar tenis i pun sam samopouzdanja - rekao je Ćorić.

Prvi meč u petak počinje u 14 sati.

Ždrijeb Davis Cupa (petak):

Marin Čilić - Dimitrij Popko

Borna Ćorić - Mihail Kukuškin