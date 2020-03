Cibona izborila ostanak u ABA ligi, zabili čak 17 trica u utakmici sezone

Ubacivši čak 17 trica, ali i 17 koševa iz drugog napada, košarkaši Cibone dobili su najvažniju utakmicu sezone. Pobijedivši Igokeu na njenom terenu (97:84), Zagrepčani su osigurali ostanak u prvoj ABA ligi.

- Nakon izgubljene utakmice u Kopru, tricom preko cijelog terena, nije bilo lako čekati ovaj susret. Znali smo da će Igokea igrati na kartu našeg mentalnog stanja i da će nam puštati šut za tricu na što smo mi jako dobro reagirali. Veliki poticaj u prvom poluvremenu dao nam je Rebec s tri jako teške trice. Da smo izgubili vjerojatno bismo igrali kvalifikacije za ostanak a to nikad nije lako - kazao je Cibonin trener Ivan Velić koji je najbolje strijelce imao u Novačiću (16), Prkačinu (15) i Rebecu (16) koji je, po valorizacijskom indeksu 24, bio i najbolji igrač utakmice.

No, kao takav nije igrao završnicu. Velić ga je povukao na klupu kada je vidio da "čuva" rezultat, no zato su Bilinovac (11) i Katić (8 koševa) predstavljali stabilan bekovski par, a vrijednu rolu odigrao je i Badžim (8 koševa). Premda je imao lošu šutersku večer (iz igre 3-10), Cibona je najviše u plusu bila kada je na parketu bio Amerikanac Gibson. Sedamnaestogodišnji Prkačin pokazao je da se na njega doista može računati pa bi ostatak sezone, sada kada je osiguran ostanak, doista trebao dobiti još značajniju minutažu.

U sastavu domaćina najbolji strijelci bili su veterani Sava Lešić (15 koševa) i Hrvat Marko Tomas (15 koševa) dok je drugi Hrvat u sastavu Igokee Jakov Mustapić upisao sedam koševa. I prilično smo uvjereni da se ovo što je kazao trener Dragan Bajić ne odnosi na njih dvojicu:

- Cibona je protiv nas tražila priliku da izbjegne baraž. Upozoravao sam igrače na to, ali nisam uspio. Kada je moj tim u pitanju ne sviđa mi se mnogo stvari, puno je reakcija jednih na druge. Dosta sam igrača ja otpustio, no bit će ih još. Nedopustivo je da se pojedinci ponašaju u klubu koji ima uvjete kakve ima malo tko u ABA ligi i u kojem su plaće na vrijeme. Pojedinci su se stavili iznad tima i ja to neću trpjeti.