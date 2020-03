Navijači žestoko napali direktora Cibone, on poručio: Ne znaju situaciju, mi smo spasili klub!

Nakon još jednog kiksa u HT Premijer ligi, domaćeg poraza od Gorice (84:89), nije ugodno biti članom KK-a Cibona. Niti treneru, ni igračima, a bogme niti vodstvu kluba. Jer, na sve njih obrušili su se fanovi i to na službenoj Facebook stranici kluba.

Danas gotovo da i nema ozbiljnog sportskog kluba koji nema svoju Facebook stranicu, no društvene mreže znaju postati bumerangom za njih kada su posrijedi loši rezultati. A baš takvo što je već istu večer doživjela Cibona. I zato smo sa svim tim kritikama odlučili suočiti direktora Domagoja Čavlovića.

Tu su i dugovi i kašnjenja

Izvjesni Tomislav K. uputio je možda i najtežu optužbu napisavši: “Odigraš protiv sebe, uzmeš pare kad već plaće nema... Logično.” S obzirom nas to da je već bilo slučajeva da fanovi nagađaju da se cibosi možda klade na svoje utakmice (jedna takva bila je i ona protiv Zaboka), što implicira i kašnjenje plaća, direktor nam je rekao:

– Većina igrača potpisala je ugovor po kojem pravo raskida na našu štetu stupa nakon 60-dnevnog kašnjenja plaće i mi na to pazimo. Tako smo 15. u mjesecu plaće isplatili od rujna do siječnja, a za siječanj smo ih isplatili i prije 15. veljače, u predvečernje završnice Kupa.

A dugovi iz prošle sezone?

– Možda dva-tri igrača nisu plaćena, a među njima je i kapetan Marin Rozić, koji nam je u tom smislu uvijek “davao ruke”.

I za predstečajnu nagodbu se govori da je u nemalom kašnjenju.

– Ne mogu reći da smo sve platili, no nekih vjerovnika više i nema jer te tvrtke više ne postoje. Imamo nešto duga otprije dvije-tri sezone prema Žoriću i Tomasu po dvije rate i treneru Nazoru tri rate. U predstečajnoj smo u solidnom ritmu. Ako me netko nazove i kaže da nismo platili dva-tri mjeseca, mi im to platimo. Neki nas vjerovnici puste dok nam traje sezona pa im platimo poslije. Zajedno s kašnjenjem u predstečajnoj, dužni smo možda dva i pol milijuna kuna, no sve ćemo to poštovati. Treća godina predstečajne je prošla, a još četiri su pred nama, no izdržat ćemo. Daleko smo od drame, odnosno opasnosti od stečaja.

Nastavljamo dalje s reakcijama fanova. Davor T. Runje preklinje i kazuje: “Veliću kao Boga Vas molim napustite Cibonu zajedno s predsjednikom i ostatkom ostataka uprave.” Izvjesni je Borna Laus pak poručio direktoru: “Čavloviću smra.., gubi se iz kluba!” Nakon takvih napada kako je biti u koži prozvanog direktora?

– Ne čitam portale ni društvene mreže i ne znam tko su ni što su ti ljudi. Premda nisu upoznati s pravim stanjem, u današnjem društvu ljudi mogu pisati i govoriti što žele. Da je istina drugačija, vjerojatno bih se uzrujavao, a ovako ne. Spasili smo klub i održavamo ga, a radimo na tome da ga sponzorski ojačamo.

Kad se u Draženovu domu dogodi poraz od momčadi kao što je Gorica, onda se od onih koji pamte puno bolja Cibonina vremena obvezno javljaju komentari: “Zar vas nije nimalo sram?”

– Naravno da nas takav poraz sve pogodi. I nas koji smo gore na katu, a siguran sam i njih doje na parketu. No, i takvi su porazi sastavni dio sporta. Po ovim komentarima ispada da je Gorica bezvezna momčad, no tamo ima igrača koji su igrali ozbiljne minute u ABA ligi kao što su Brzoja, Babić, Mazalin... Ja sam uvjeren da ćemo, kada bude trebalo, pokazati da je ovo bio kiks.

Nemalo je prigovora navijača i na račun trenera Ivana Velića, koji s klubom ima ugovor još sljedeću sezonu. Tako jedan navijač piše: “Bitno je da mi objašnjavaju kako je trener super i da izvlači maksimum iz momčadi... vjerojatno je ovo njegov maksimum.”

– Mi nemamo namjeru našem treneru zbog ovoga dati otkaz. Ako je prošlo ljeto bio najzaslužniji što smo pored onako jake Cedevite osvojili naslov prvaka ja ne mogu nakon pet mjeseci sljedeće sezone smatrati da on nema pojma.

Otkako je postao direktor, Čavloviću se spočitavalo da je prečesto mijenjao trenere.

– Mi kao klub smo uvijek pod posebnim povećalom. Otkako sam ja direktor, dva trenera su nam sami otišli. Prvo Spahija, a kasnije Subotić. Dok je još bio u klubu, Aco Petrović je bio taj koji je smijenio Rimca i Golemca koji su, pak, na čelu momčadi bili dvije i pol godine kroz tri sezone.

Niste li Damiru Mulaomeroviću trebali dati više kredita jer ništa nije zaribao?

– Mula je imao svoje ideje drugačije od naših pa se tu nismo našli. I zato smo pregovarali sa Subotićem, za kojeg smo mislili da će biti bolje rješenje i na dulje razdoblje, a na koncu je on otišao sam.

Navijače zanima Prkačin

I oko statusa Cibonina dragulja Roka Prkačina dosta je prijepora pa navijač Dominik P. piše: “Je..š poraz, ali zašto uništavate trenutno najvećeg talenta hrvatske košarke.“

– Sa svojih 17 godina Roko igra prosječno 15 minuta u ABA ligi i 20-ak u domaćem prvenstvu. Mislim da mu dajemo dosta, no i on mora poraditi na tome da mu minutaža poraste. Taj je dečko pod golemim pritiskom javnosti, što je u njega unijelo nemir. Sjetite se samo gdje je Dario Šarić igrao sa 17 godina? U Dubravi, koja je ispala iz prve lige. Sa 18 je igrao vrlo malo, a sa 19 je došao u Cibonu.

Mnoge ove komentare direktor drži uličnim pričama, no kako je njih dosta, ljudima je očito stalo do Cibone kada o njoj ispredaju tolike priče.

– Sve te kojima je stalo mi želimo vidjeti u dvorani, da nam pomognu. Na primjeru Zadra se najbolje vidjelo koliko znači potpora. U našem finalu Ćosićeva kupa u Višnjiku Zadrani su bili na konopcima, ali su nakon pet minuta potpore s tribina u nekom trenutku izgledali kao euroligaš.

