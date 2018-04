Čaroliju Modrića i Messija doživite u Nižnjem Novgorodu, gradu u kojem se ‘rodio’ MIG

Nižnji Novgorod, rodni grad Maksima Gorkog, po tom je ruskom piscu, koji je pet puta bio nominiran za Nobelovu nagradu za književnost, nosio ime od 1932. do 1990. Hrvatska nogometna reprezentacija u Nižnjem Novgorodu igrat će svoju drugu utakmicu na Mundijalu, i to 21. lipnja protiv Argentine, a mnogi je smatraju poslasticom naše skupine, pa će navijači pohrliti u taj grad kako bi vidjeli okršaj najboljih, Lionela Messija i Luke Modrića. Nižnji Novgorod ima zanimljivu ratnu povijest, u njemu je sjedište mnogih tvornica i instituta, koji rade za potrebe vojne i nuklearne industrije, tu se proizvode i MIG-ovi, pa je taj grad bio zatvoren za turiste od pedesetih godina prošlog stoljeća do 1991. godine pa je godinama bio poznat kao „tajni grad“.

Tu je nastao prvi tenk

Oko 160 kilometara od Nižnjeg Novgoroda nalazi se Sarov, grad u kojem je 1946. otvoren prvi znanstveno-proizvodni nuklearni centar u SSSR-u, a danas tamo možete posjetiti muzej u kojem su izložene ruske nuklearne bombe. U Drugom svjetskom ratu u Nižnjem Novgorodu proizvelo se najviše vojne opreme kao i prvi ruski tenk. Taj grad danas ima milijun i tristo tisuća stanovnika i peti je najveći grad u Rusiji, kojim dominiraju drevni manastiri, najljepši primjeri staroruskog graditeljstva. Danas Nižnji Novgorod ima preko 200 restorana, 500 kafića, a hoteli primaju oko 4000 turista. To je grad koji se smjestio na ušću rijeke Oke u Volgu, a zanimljivo je da u gradu gotovo uopće nema semafora.

Prometni stručnjaci objašnjavaju da bez obzira na njihov nedostatak, u tom gradu nema ništa više prometnih nesreća, nego bilo gdje drugdje gdje je promet reguliran semaforima, a gotovo nitko ne kasni zbog prometnih gužvi. Ako zagusti, Novgorođani se usred zime često odvaže automobilima voziti preko smrznutih rijeka jer je led toliko debeo da, kako kažu, kroz njega ne može propasti ni tenk, a kamoli auto. U tom se gradu rodio i ruski pilot, Valerij Čkalov koji je slavu stekao svojim hrabrim podvizima.

Nižnji kao ruski Hollywood

Osim što je Nižnji Novgorod poznat i kao središte najvećih sajmova i kongresa u zemlji, održi ih se na godinu oko pedesetak, postao je prepoznatljiv i kao ruski Hollywood jer se u tom pitoresknom gradu na godinu snima najviše filmova. Hrvatski navijači koji će iz Kalinjingrada željeti doći pogledati nogometni okršaj s Argentinom, morat će prijeći gotovo 1500 kilometara, a najjednostavnija varijanta je let avionom i za to ćete morati izdvojiti između 650 i 908 kuna. Oni hrvatski navijači, koji se odluče tu relaciju prijeći autom za to će im trebati dvadesetak sati i između 600 i 950 kuna goriva, a najkvalitetnije mogu natočiti na jednoj od LUKOIL-ovih benzinskih postaja, gdje mogu pojesti i slastan zalogaj poput sočnih sendviča. LUKOIL samo u Nižnjem Novgorodu ima pedesetak benzinskih postaja, a ta je oblast ključna za LUKOIL jer se tamo nalazi jedna od najvećih ruskih rafinerija nafte LLC LUKOIL-Nizhegorodnefteorgsintez.

Ako se odlučite od Kalinjingrada do Nižnjeg Novgoroda putovati vlakom, imat ćete prilike uživati u nevjerojatnim prirodnim ljepotama Rusije, no na to ćete putovanje potrošiti čak dva dana i između 250 i 500 kuna. Oni navijači koji će do Nižnjeg Novgoroda putovati iz Hrvatske, morat će prijeći više od dvije tisuće kilometara, a avionska karta od Zagreba do drugog grada domaćina nogometnog prvenstva stoji oko 3000 kuna. Najpovoljniji smještaj može se naći u hostelima, gdje noćenje stoji četristotinjak kuna po osobi, dok ćete za jednu noć u apartmanu od četrdesetak 'kvadrata' platiti oko 3200 kuna. U Nižnjem Novgorodu morate probati i neki od tradicionalnih ruskih specijaliteta, kao što je Kudyabliki, jelo od tijesta prženog u dubokom ulju, punjenog pilećim prsima prženih s lukom, slaninom, začinskim travama i sirom.