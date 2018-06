Brestovac za svjetski naslov: Ekonomist high-kickom puni budžet

U subotu kasno navečer u Birminghamu pred 34-godišnjim zagrebačkim diplomiranim ekonomistom Mladenom Brestovcem potencijalno je najveći posao u karijeri. Ali ne za pregovaračkim stolom oko prodaje medijskog prostora što mu je svakodnevni posao, nego u ringu, i to sučelice najvećem borcu današnjice.

Naime, “Scorpion Sting” Brestovac drugi je put dobio priliku boriti se protiv “Kinga” Rica Verhoevena (29), dugogodišnjeg teškaškog prvaka svijeta u najjačoj organizaciji kikboksa Gloryju. Otkako je krahirao K-1, a u njemu su prvaci bili Branko Cikatić i Mirko Filipović, Glory se nametnuo kao lider na tržištu.

King nema slabe točke

A njime još od posljednjeg dana prosinca 2013. vlada Verhoeven, nizozemski gladijator koji od tada u Gloryju nije doživio nijedan poraz. Štoviše, Rico je šest puta uspješno branio svoj naslov, jednom i protiv Brestovca. Bilo je to prije dvije godine u Parizu, u pet rundi, na bodove.

– Ja sam fizički pao u trećoj i četvrtoj rundi, a bio sam i pod dojmom borbe za naslov. Nadam se da ovaj put neće biti tako – kazuje Brestovac i pokušava objasniti što to Verhoevena čini nepobjedivim.

– On je stvarno talentiran i kvalitetan borac, no u pitanju je i kriza u svijetu kikboksa jer mnogi borci odlaze u boks i MMA pa se smanjio broj top teškaša te se Rico sve češće bori s istima.

Jedan od tih je i Brestovac koji se iznenadio kada je kao osmorangirani teškaš dobio poziv da i drugi put pokuša detronizirati Gloryjeva vladara.

– Nisam se često borio u Gloryju pa su me stavili na 8. mjesto, a jedno vrijeme bio sam 2.-3. na svjetskoj rang-listi. Ima onih koji zaslužuju da se bore prije mene, no očito nitko ne želi raditi s Verhoevenom.

A kako i bi kada se ovog časa čini da “King” nema slabe točke.

– S Ricom moraš raditi vrlo pametno. Ne smiješ se zalijetati ni dozvoliti da te uvuče u žestok okršaj već u prvoj jer si onda u trećoj već iscrpljen. A on je onda uvijek u prednosti na bodovnim listama jer, ako hoćeš pobijediti šampiona, onda moraš biti vidljivo bolji od njega.

Može li Mladen i njega uspavati high-kickom kao što je to učinio Gergesu u svojoj posljednjoj borbi održanoj u rujnu?

– Iskreno sumnjam jer on je puno kompletniji borac. No, kada je umor velik, onda je sve moguće. U posljednje vrijeme on jako puno radi s boksačkim trenerima pa je imao i neke nokaute ručnim tehnikama. Za sve Verhoevenove izazivače, pa tako i za Brestovca, peh je što žive u vrijeme jednog takvog superšampiona.

U istoj dvorani s Cro Copom

– Uvijek je zanimljivije kada se prvaci mijenjaju. Onda je i sam sport zanimljiviji. Kada je jedan stalno na tronu, to postane dosadno, ljudi gube interes...

Mladen će za četiri mjeseca napuniti 35 godina.

– Tijelo me zasad dobro služi, a i nisam imao nikakvih težih ozljeda ni operacija, no ako završim karijeru, onda će to biti više zbog glave nego tijela. Jer, u ovim godinama brže se zasitiš treninga, a i više ti vremena treba da se oporaviš za sljedeći trening.

Neki u takvim razdobljima karijere promijene sport i odu u MMA.

– Ne privlači me slobodna borba. Imam osjećaj da ne bih u tome bio dobar. Ljudi od dva metra nisu dobri za borbu na podu, odveć su veliki i nezgrapni.

No zato mu je high-kick jako dobar, skoro pa kao Cro Copov.

– Vidio sam još kao klinac da je devet godina stariji Cro Cop tim udarcem skinuo mnoge protivnike pa sam i ja počeo na tome raditi. Mi smo čak jedno vrijeme trenirali u istoj dvorani, dok smo imali istog trenera Marijana Žižanovića.

S obzirom na to da je kao ekonomist u stalnom radnom odnosu, ispada da je Mladenu kikboks tek hobi.

– Takve su prilike u Hrvatskoj. Osim toga, ja sam završio fakultet i bilo je logično da počnem raditi, a da mi ovo bude dodatni izvor zarade. Nisam htio redariti ili raditi nešto slično.

Baš je našao zanimanje s kojim će dopunjavati kućni proračun.

– Solidno bih ja živio i od svoje plaće, no ako hoćeš nešto više, onda moraš i dodatno zarađivati.