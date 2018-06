Verhoeven još jednom sudačkom odlukom savladao Brestovca

Rico Verhoeven još jednom je savladao Mladena Brestovca u borbi za titulu najboljeg teškaškog kickboksača svijeta. Hrvatski borac ostavio je bolji dojam nego prije dvije godine u Parizu, no niti to nije bilo dovoljno za savladati jednog od najboljih tehničara u povijesti teške kickboxing kategorije, piše Fightsite.

Mladen je ovog puta bio hrabriji, agresivniji, raznovrsniji i s većom željom za potući se, no nažalost to mu nije donijelo ono što je potrebno za detronizirati Rica Verhoevena, koji Gloryevu teškašku titulu drži već četiri godine, a ovo mu je bila sedma službena obrana.

#andSTILL GLORY heavyweight champion... @RicoVerhoeven!

Congratulations to "The King of Kickboxing"#GLORY54 pic.twitter.com/tshOz1oa5N