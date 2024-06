Boston Celtics osvojio NBA ligu, to mu je rekordni 18. naslov

Boston Celtics su osvojili rekordni 18. naslova NBA prvaka nakon što su sinoć u petoj utakmici finala kod kuće sa 106-88 svladali Dallas Maverickse. Boston je tako finalnu seriju dobio rezultatom 4-1.

Jayson Tatum bio je najbolji pojedinac Bostona s 31 poenom, 11 asistencija i osam skokova. Jaylen Brown je dodao 21 poen, osam skokova i šest asistencija za Boston, koji je proslavio 16. godišnjicu svog 17. naslova tako što je dovršio niz u doigravanju omjerom pobjeda i poraza 16-3.

Celticsi su izbacili Los Angeles Lakerse u finalu 2008., a te su dvije franšize držale NBA rekord sa 17 naslova prvaka do jučer.

Brown je izabran za MVP-ja finala i osvojio je nagradu nazvanu po legendi Celticsa Billu Russellu. U prosjeku je po utakmici imao 20,8 poena, 5,4 skokova i pet asistencija. Jrue Holiday je ubacio 15 koševa uz 11 skokova, a Derrick White je dodao 14 poena.

"Uspjeli smo to zajedno", rekao je Holiday. "Nadam se da će ljudi, kada nas gledaju kako igramo, vidjeti radost s kojom igramo, da volimo igrati zajedno i da smo to uspjeli zajedno. Osjećam da je to najvažnija stvar."

Luka Dončić bio je najbolji u redovima Mavericksa s 28 koševa i 12 skokova, ali je imao sedam izgubljenih lopti. Kyrie Irving završio je utakmicu s 15 koševa i devet asistencija, dok je Josh Green dodao 14 koševa.

Dončić je uvjeren da su najbolji dani Mavericksa pred njima.

"Osjećam se odlično. Napravili smo neke sjajne poteze", rekao je Dončić govoreći o promjenama u momčadi. "Rekao bih da smo zajedno pet mjeseci. Ponosan sam na svakog tipa koji je stao na parket, na sve trenere, na sve ljude iza nas."

Nakon što je Dallas tražio timeout pri rezultatu 3:11 u drugoj četvrtini, uz zaostatak od 11 poena, Boston je potpuno prelomio utakmicu.

Celticsi su zabili 17 od sljedeća 24 poena, od kojih je šest Braun. Payton Pritchard je na kraju druge četvrtine zabio tricu s pola terena uz zvučni signal i Boston odlazi na odmor s prednošću od 21 koša (67-46).

Holidayovo polaganje povećalo je vodstvo Celticsa na 78-52 nešto više od devet minuta prije kraja treće četvrtine. Tada su Mavericksi napravili seriju 10-2 i došli na 80-62.

Dallas je kasnije smanjio zaostatak na 17, ali je Boston opet povećao na 86-67 u zadnjoj četvrtini. Celticsi su zadržali prednost i na kraju slavili s 18 razlike.