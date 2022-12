Bogdanović najbolji strijelac Pistonsa u novom porazu

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović bio je najbolji strijelac Detroit Pistonsa u 113-122 domaćem porazu od Sacramento Kingsa, on je za 30:17 minuta provedenih na parketu ubacio 22 koša. Bogdanović je za dva šutirao 5-11, za tricu 1-5, a s linije slobodnih bacanja je bio nepogrešiv sa 9-9. Usto je imao i po dva skoka i asistencije te jednu osvojenu loptu. Uz Bogdanovića kod domaćih se istaknuo Jalen Duren sa 15 ubačaja i 14 skokova. No, u sastavu gostiju još jednu odličnu utakmicu odigrao je Litvanac Domantas Sabonis sa 23 ubačaja i 13 skokova, dok je De'Aaron Fox dodao 24 poena uz devet skokova.

S omjerom pobjeda i poraza 8-23 Detroit je pretposljednji sastav Istočne konferencije i čitave lige, slabiji su samo Charlotte Hornetsi (7-22), dok je Sacramento na visokom petom mjestu Zapada sa 16-12.

Foto: Rick Osentoski/REUTERS Dec 16, 2022; Detroit, Michigan, USA; Detroit Pistons forward Bojan Bogdanovic (44) dribbles defended by Sacramento Kings guard Kevin Huerter (9) in the second half at Little Caesars Arena. Mandatory Credit: Rick Osentoski-USA TODAY Sports Photo: Rick Osentoski/REUTERS

Philadelphia 76-ersi iskoristitli su neigranje Stephena Curryja za prvake Golden State Warriorse kako bi ih svladali u svojoj dvorani sa 118-106. Curryja očekuje duži period oporavka zbog ozljede ramena koju je zadobio prije dvije večeri u Indianapolisu. Najbolji kod Sixersa bili su Joel Embiid sa 34 pogotka i 13 skokova te James Harden sa 27 koševa i 9 asistencija, dok je Jordan Poole predvodio Warriorse sa 29 ubačaja, Kevon Looney je bio nadomak "triple-doublea" sa 14 poena, 11 skokova i 9 asistencija. Philadelphia je peta na Istoku sa 16-12, dok je Golden State 10. na Zapadu sa 14-16.

Iznenađenje večeri se dogodilo u Bostonu gdje je slabašni Orlando Magic svladao domaće Celticse, prošlosezonske finaliste i vodeći sastav lige, sa 117-109. Gosti iz Orlanda su do pobjede stigli zahvaljujući sjajnoj večeri braće Wagner, Moritz je ubacio 25, a Franz 19 koševa, dok je prvi izbor ovogodišnjeg drafta Paolo Banchero dodao 20. Celticsima nije pomogao ni 31 koš Jaysona Tatuma niti 27 ubačaja Jaylena Browna. Boston je ipak i dalje vodeći sastav Istoka i čitave lige sa 22-8, drugi Milwaukee Bucsi su na 20-8, dok je Orlando 13. na Istoku sa 10-20.

Vrlo zanimljivo je bilo u Torontu gdje su gostujući Brooklyn Netsi svladali domaće Raptorse sa 119-116 tricom Kyriea Irvinga sa zvukom sirene. Irving je utakmicu okončao sa 32 koša, Kevin Durant je za pobjednike dodao 28, dok su kod domaćih najbolji bili Fred VanVleet sa 39 i Scottie Barnes sa 26 poena. Petom uzastopnom pobjedom Netsi su stigli na četvrto mjesto Istoka sa 18-12, dok su Raptorsi četvrtim uzastopnim porazom pali na deseto mjesto Istoka sa 13-16.

Los Angeles Lakersi na svom su terenu svladali Denver Nuggetse sa 126-108 sjajnom predstavom u posljednjih 20 minuta susreta tijekom kojih su zaostatak od 12 poena pretvorili u uvjerljivu pobjedu. Tijekom tog razdoblja domaći su bili i bez svog prvog centra Anthonyja Davisa koji nije igrao drugo poluvrijeme nakon što je ozlijedio lijevo stopalo u prvom. No, sjajno su reagirali igrači s klupe, Thomas Bryant je ubacio 21 koš, a Russell Westbrook je upisao novi "triple-double" sa 15 poena, 12 asistencija i 11 skokova te tako pomogli LeBronu Jamesu koji je sa 30 ubačaja i 9 skokova "vukao" svoju momčad. Kod Nuggetsa najbolji je bio Nikola Jokić sa 25 pogodaka, 11 skokova i 8 asistencija, a Jamal Murray je dodao 23. Lakersi su s omjerom 12-16 i dalje 11. sastav Zapada, dok su Nuggetsi treći na Zapadu sa 17-11.

