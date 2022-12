Babo i Pistonsi prekinuli niz od tri poraza, Hrvat među najboljima na parketu

Detroit Pistonsi Bojana Bogdanovića su prekinuli niz od tri poraza i na gostovanju u srazu protiv Charlotte Hornetsa slavili nakon produžetka sa 141-134. Hrvatski košarkaš je bio jedan od boljih pojedinaca Detroita, ubacio je 24 koša (šut iz igre 8/19, trice 3/9) uz četiri skoka i isto toliko asistencija u 37 minuta provedenih na terenu. Najbolji strijelac Pistonsa bio je Alec Burks sa 27 koševa, a Killian Hayes je dodao 25.

>> Vatreni se u Hrvatsku vraćaju u nedjelju, poznato vrijeme dolaska u Zagreb

Ovaj poraz pokvario je povratak na teren Charlotteinog LaMelo Balla koji je dugo izbivao zbog ozljede. On je utakmicu na kraju završio sa 23 ubačaja i 11 asistencija. Kelly Oubre Jr. je sa 28 koševa predvodio Hornetse, dok je Terry Rozier ubacio 25 koševa.

Pobjedu su ostvarili i LA Clippersi Ivice Zubca koji su kod kuće sa 99-88 nadigrali Minnesota Timberwolvese. Hrvatski reprezentativac je imao slab učinak, odigrao je 17:15 minuta u tom je vremenu iz pet pokušaja zabio samo dva koša pridodavši tome osam skokova.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS Dec 14, 2022; Los Angeles, California, USA; Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards (1) moves the ball against Los Angeles Clippers center Ivica Zubac (40) during the first half at Crypto.com Arena. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports Photo: Gary A. Vasquez/REUTERS

Kawhi Leonard je ubacio 19 koševa, a Paul George 17 koševa uz 11 skokova i 11 asistencija za Clipperse. Kod Minnesote najbolji je bio Anthony Edwards sa 19 pogodaka, a Rudy Gobert je dodao 11 koševa uz 13 skokova.

Večer je svakako obilježila ozljeda Stephena Curryja u porazu Golden State Warriorsa u Indianapolisu. Bolji od aktualnih prvaka bili su domaći Pacersi sa 125-119 a predvodio ih je sa 29 koševa Tyrese Haliburton.

Curry je bio najbolji strijelac utakmice sa 38 koševa kada je morao zbog ozljede lijevog ramena napustiti teren u trećoj četvrtini.

Trener Warriorsa Steve Kerr je nakon utakmice izjavio da će Curry biti podvrgnut magnetnoj rezonanci da bi se utvrdila težina ozljede.

>> Shaquille O'Neal nastupio kao DJ na Krku, a pridružio mu se i Dončić: "Svi sa ovog područja odlični su strijelci"