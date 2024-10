Bjelica: Užas i dječji vrtić! Moramo vratiti apsolutni fokus na HNL

U derbiju 11. kola Hrvatske nogometne lige Dinamo je upisao poraz od Osijeka. Na maksimirskom su stadionu gosti iznenadili aktualnog prvaka te slavili s 4:2 (2:1). Dinamo je dobro krenuo u utakmicu i pogotkom Marka Pjace poveo u 18. minuti. Osijek je međutim pokazao da se neće predati i zabio dva gola do kraja prvog dijela. Arnel Jakupović je pronašao mrežu u 22. minuti, a Roko Jurišić je okrenuo rezultat u 40. Idući je gol zabio Pjaca u 52. minuti, no egal je potrajao svega nekoliko minuta. Hernani je dvije minute kasnije zabio za 3:2, a konačnu presudu je plavima donio Jakupović iz jedanaesterca u 88. minuti. Nastavak rezultatske krize i današnju izvedbu komentirao je trener Nenad Bjelica.

"Čestitam Osijeku na zasluženoj pobjedi. Voda je cijelu utakmicu išla na njihov mlin. Da je Baturina zabio za 2-0, možda bi utakmica otišla u drugom smjeru, primili smo dva gola kakva ne smijemo. Onda se vratimo i dobimo onakav treći gol, previše je to velikih grešaka za klub poput Dinama. Na kraju zaslužena pobjeda Osijeka. Mi moramo puno raditi da budemo defenzivno stabilniji, zabijamo golove. Danas smo zabijali, stvarali šanse, ali mi napadamo i branimo se s 11 igrača. Svi igramo fazu obrane, to moramo raditi i u HNL-u, ne samo u Ligi prvaka", rekao je Bjelica uvodno pa se osvrnuo na nedostatak Kevina Theophile-Catherinea.

"Što ste sve napisali o Theophileu kroz godine... Tu je bilo toliko loših recenzija pa to ne može ni pas maslom oprati. Kako je u ovim godinama dalje krvnik Dinama zbog one pogreške protiv Šahtara, a sad odjednom ne možemo bez njega? Drugi igrač je dobio priliku, ne bih ja sad nekako krivicu svalio na jednog igrača. To je sve moja odgovornosti, ja sam odlučio da igramo ovako."

Upitan o činjenici da je Dinamo u 11 kola primio 15 golova rekao je: "To je užas. Ako se sjetite mog prvog mandata, ovo je užas. Jako sam razočaran zbog toga. U 11 utakmica primiti 15 golova, tu ima puno prostora za napredak. Svaka tri dana igramo, tu nemamo vremena za neko uigravanje na pola sezone. Kad ovako preuzemete momčad, tu preuzimate i taj rizik da nećete moći trenirati normalno. Nama je osnovno da shvatimo kako i u HNL-u moramo napadati i braniti se sa svih 11 igrača. U prvom mandatu sam rotirao puno igrača, to se nije toliko osjetilo, ali s ovima nisam odradio toliko treninga. I sad ne mogu toliko rotirati. Imamo samo jednog napadača Kulenovića, plus Petkovića koji je poluzdrav. Danas je Pjaca igrao na neprirodnoj poziciji, zabio je dva gola i čestitam mu na tome. U odnosu na Salzburg smo promijenili četiri igrača, a ovih sedam koji su igrali u srijedu su bili i umorni. Željeli su, ali se osjetio umor."

"Ni u Puli nisam bio nezadovoljan pristupom, tamo nam je bio agresivan suparnik. Osijek je bio jako dobro organiziran, imaju jako puno mladih i hitrih igrača koji su nam napravili problema u sredini terena. Njihovi su veznjaci bili svježi i brži od naših. Ne bih pričao o pristupu, ne vidim razloga za to. Igrači su bili svjesni važnosti ove utakmice. Da nas onako izblokirao na bočnom faulu kod prvog gola, pa kad se vratimo na 2-2 i odmah dobijemo gol... to je dječji vrtić. To ne smijemo dopustiti", dodaje Bijelica.

"Sve je kao i poslije svakog poraza. Da, htio sam pobijediti zbog svega što se događalo prilikom mog odlaska iz Osijeka. Ali moram se malo ispraviti, i sebe i vas. Veliki sam navijač Osijeka, to je moj klub. Prema tom klubu imam veliku emociju, ali ju nemam prema ljudima koji ga vode", rekao je trener pa za kraj prokomentirao veliku bodovnu prednost Hajduka: "Nije to mali zaostatak, jednostavno moramo pobjeđivati kako bi ga smanjili. Hajduk je dobar, pobjeđuje, ali mi moramo dobivati svoje utakmice ne gledajući prema Hajduku. I razmišljat samo o sebi. Još igramo tri puta s njima, ako dobijemo sve bit ćemo prvaci. Moramo što prije vratiti apsolutni fokus na HNL."

