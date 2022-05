Trener Šibenika ostao u šoku kad su mu navijači rekli što žele da napravi protiv Dinama

Nevjerojatna situacija dočekala je Deana Računicu, njegove pomoćnike i igrače Šibenika uoči treninga, kad su se pojavila trojica navijača i izrazila jednu podosta bizarnu i podosta nesportsku želju pa ostavili trenera i ljude uz njega u nevjerici.

- Želimo da u nedjelju protiv Dinama igrate s juniorima - kazali su, prenosi Dalmatinski portal.

Računica je bio šokiran, rekao im kako mu to ne pada na pamet i trojac je otišao. No time se samo nastavio "unutarnji" sukob oko samog susreta.

Računica, kao legenda Hajduka i profesionalac, želi pobijediti Dinamo. Da može birati, nije tajna, volio bi da njegov voljeni klub osvoji prvenstvo. I dio navijača to želi kako bi Splićani mogli dobiti priliku u posljednjem kolu doći do titule, a dio navijača, kao trojica iz ove priče, žele da plavi dođu do tri boda i proslave titulu na Šubićevcu.

Zbog sporta i svega što bi trebao predstavljati, nadajmo se da će utakmica biti kompetitivna i poštena te da će pobijediti bolji. Ili će se u izostanku takvog scenarija podijeliti bodovi...