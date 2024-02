Bivši vratar Hajduka: 'Petković ne smije ni spomenuti ime Roberta Jarnija! On je za njega institucija'

Ne stišavaju se reakcije hrvatske nogometne javnosti na slučaj Petković - Jarni. Bivši hrvatski nogometni reprezentativac, nekadašnji član slavnih vatrenih u 90-tim godinama prošlog stoljeća uzburkao je javnost jednom izjavom u intervjuu kojeg je dao našem listu.

U velikom razgovoru za Večernji list, Jarni je kazao kako će u ogledima njegova bivšeg kluba Betisa s Dinamom u Konferencijskoj ligi sigurno navijati za Betis. Kako veli, on je tamo proveo prekrasno vrijeme. K tome, pozvali su ga da bude gost kluba na obje utakmice, kako onoj u Sevilli, tako i u uzvratu na Maksimiru.

Na izjavu Roberta Jarnija reagirao je Bruno Petković koji je na press-konferenciji Dinama uoči dvoboja s Betisom Jarnija nazvao klaunom. Kako je Petković rekao, "Hrvat koji u Europi navija protiv hrvatskog kluba je klaun".

Dan kasnije, Jarni je smijenjen s mjesta izbornika hrvatske U-17 reprezentacije, a nakon prijave Marija Lolića, nadzornika Mosora iz Žrnovnice, Hrvatski nogometni savez protiv Petkovića je pokrenuo disciplinski postupak u kojem po okončanju može biti novčano kažnjen ili pak suspendiran s do šest utakmica zabrane igranja.

Reagirali su mnogi, a među njima je i Vladimir Balić. Nekadašnji vratar Hajduka bio je prilično izravan u izjavi za Dnevnik Nove TV.

"Navest ću primjer Davora Šukera koji je ljubio grb Seville dok je bio predsjednik HNS-a, navest ću vam primjer Ćorluke, Dalićeva pomoćnika, koji je govorio za Livaju, reći ću vam o Šikiću koji je kao član Izvršnog odbora sudjelovao u donošenju odluke o otkazu Jarniju, a nedavno je pričao da suci guraju Hajduk", rekao je Balić i dodao:

"Postoje dvostruka mjerila. Ako smo mi obitelj, a desilo se u Rijeci da navijač jednog reprezentativca proziva onako kako ga je prozivao, onda je obitelj to trebala riješiti kao obitelj, a ne se skrivati 24 sata. Robert Jarni je dijete reprezentacije bez obzira za koga je igrao. Ja ne razumijem što je on trebao reći u toj situaciji."

Kako bi onda, po njemu, trebalo sankcionirati Jarnija?

"Kao što su dobili svi ostali, imali smo primjer kad je Bruno Marić vrijeđao trenera Hajduka pa je kažnjen s guljenjem krumpira u jednom restoranu. Tako mislim da i Robert Jarni ako se nešto ogriješio, jer jedina bitna stvar je - da li je Jarni svojom kvalitetom, ponašanjem i i trenerskim radom činio nekome štetu. On sigurno nije taj i ako je itko moralna vertikala u HNS-u, onda je to Robert Jarni. Jedino zbog čega je trebao dobiti otkaz je njegova stručnost", kazao je Balić.

O pokretanju disciplinskog postupka spram Petkovića, nekadašnji vratar Hajduka ima svoje mišljenje:

"Bit ću umjeren u odnosu na ono što mislim. On ne smije spominjati ime Roberta Jarnija jer Jarni je institucija za njega koja se dokazala. Bruno je profitirao na tom obiteljskom putu u Rijeci jer bi on sjedio u reprezentaciji, a Livaja bi igrao. To je sramotna izjava, mislim da će HNS i njemu dati neku žestoku kaznu, on bi možda mogao peći neku pizzu u obližnjoj pizzeriji."