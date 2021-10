Bivši vatreni igra na Cipru: Rekao sam im da nemaju šanse, častim ako zabijemo manje od tri gola!

Ne može se baš reći da je Cipar obećana zemlja za hrvatske nogometaše, ali zasigurno je jedna od dražih destinacija na koju odlaze. Jer, u ciparskoj nogometnoj ligi mnogo je naših imena, a jedno od najzvučnijih ono je Gordona Schildenfelda (36).

On je na Cipru u drugom navratu, 2017. je iz Dinama otišao u Anorthosis Famagustu, a ove je godine Šibenik zamijenio klubom Aris Limassol. Zato smo ga nazvali i preispitali o Cipranima koji su sljedeći protivnici Hrvatske u kvalifikacijama za Svjetsko nogometno prvenstvo.

– Život na Cipru je super, nogomet je dobar, apsolutno sam zadovoljan ovdje, zato sam se i vratio. Sunce ovdje sja polovicu dana u godini, jedino je krajem siječnja malo hladnije, a onda ponovno dolazi ljeto – kaže nam Schifo, koji dobro poznaje ciparski nogomet. Utakmica protiv Hrvatske je u petak (20.45 sati) na AEK Areni u Larnaci.

– Igra se na dobrom stadionu, na najboljem travnjaku na Cipru. Stadion je kao Rujevica. Navečer neće biti tako vruće kao preko dana kada kažu da je više od 30 stupnjeva Celzijevih, bit će malo svježe iako je tijekom dana jako vruće za ovaj dio godine.

A na stadionu će biti navijača. Naime, ciparska se liga jako prati, nije stanje kao u HNL-u... Tako da je očekivati da će i reprezentaciju podržati.

– Sve je tu pod kontrolom. Liga je mala pa se igra puno derbija jer ima pet, šest top momčadi i, kada one igraju, ljudi dođu gledati. Kada govorimo o reprezentaciji, Cipar je zadnje dvije utakmice izgubio, nisu bili najbolji, a sada im dolazi Hrvatska. Prati se tu reprezentacija. No, specifični su oni po tom pitanju jer rezultat ih vodi od euforije do katastrofe. Zbog posljednjih rezultata nadam se da neće biti euforični.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL 26.03.2016., Budimpesta, stadion Groupama Arena - Prijateljska nogometna utakmica, Madjarska - Hrvatska. Gordon Schildenfeld. Photo: Igor Kralj/PIXSELL

Idete li vi na utakmicu?

– Naravno da idem.

Što očekuje od ovog susreta? Prvi je Hrvatska dobila 1:0.

– Mislim da će biti isto tako i na Cipru jer on može biti težak ako ga se olako shvati. Plaćaju se penali ako nekoga podcijeniš, no nadam se da neće biti problema.

Kakav je profila igrača Cipra, na koga se treba obratiti pozornost?

– Nisu to igrači koji će imati veliku ulogu ili kvalitetu protiv Hrvatske. No, oni igraju u top četiri, pet klubova na Cipru, igraju Europu, nisu balavci. Kvaliteta im ne stane u istu rečenicu s našom, no igraju karakter i momčad, a to će biti papreno. Oni su svi jako motivirani. Imaju jednog igrača Fotiosa Papoulisa, ima 36 godina, stariji je i jako mi se sviđa. Ima iskustva, ima u njemu energije i života, igra u Omoniji, već je dvije godine s njom prvak.

Je li vas tko od suigrača ispitivao što o Hrvatskoj?

– Znam se s nekim reprezentativcima i s njima uvijek vodim navijačke razgovore. Rekao sam im da nemaju šanse. Ako će biti ispod tri gola, mi ćemo častiti.

Što misli o hrvatskom rosteru, kako mu se sviđa Marko Livaja koji je krenuo zabijati?

– Tko god dođe u napad neka se istakne, volio bih zbog nas da se ranije riješi utakmica. Kvalitetom smo iznad njih. Livaju sam pratio i u Grčkoj, tamo je bio sjajan, drago mi je zbog njega, sjajan je. Drago mi je da ide i da nosi Hajduk ka rezultatima koje svi čekaju godinama – zaključio je.