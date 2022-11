Bivši napadač Reala ne ide na Svjetsko prvenstvo zbog prostitutki

Javier Hernandez, poznat i kao Chicharito, neće putovati s reprezentacijom Meksika na Mundijal u Katru. Razlog je afera koja je Meksički nogometni savez zadesila još uoči prošlog SP-a, u Rusiji.

Naime, nekoliko reprezentativaca prije četiri je godine orgijalo s prostitutkama. Informacije o skandalu bile u šture, no sada su isplivale nove.

Jedan od krivaca, kako se doznalo, bio je Chicharito, bivši napadač Real Madrida i Manchester Uniteda, javili su meksički mediji. Zbog toga je od Svjetskog prvenstva do danas za reprezentaciju odigrao tek tri utakmice.

Foto: Marius Becker/DPA 23 June 2018, Russia, Rostov-on-Don: Soccer, FIFA World Cup 2018, South Korea vs Mexico, group stages, Group F, 2nd matchday at the Rostov-on-Don Stadium: Chicharito from Mexico in action. Photo: Marius Becker/dpa /DPA/PIXSELL

A igrača Los Angeles Galaxyja neće biti ni na skoroj smotri na Arapskom poluotoku. Pozadinu skandala otkrio je novinar Jose Ramon Fernandez.

- Tata Martino (izbornik Meksika, op. a.) nam je priznao kako je Chicharito unajmio dvije prostitutke za sebe tijekom puta u New York i San Antonio. Svi su ga odbili jer se nisu htjeli kompromitirati, posebno zato što ih je mnogo oženjenih. Optuženi su da su sudjelovali u orgijama i žene su im bile bijesne nakon toga - rekao je, pa nastavio:

- Chicharito bi rekao da zabija golove kad god bi imao probleme u braku. Zbog toga neće igrati na Svjetskom prvenstvu - zaključuje.

Chicharito (33) za Meksiko je odigrao 109 utakmica i zabio 52 gola.

