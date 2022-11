Xavi: Modrić je velikan, ali moj igrač je najbolji na svijetu

Izbornik španjolske reprezentacije Luis Enrique objavio je popis igrača za nadolazeće Svjetsko prvenstvo u Katru. Bilo je nekih iznenađenja, izostavio je Davida de Geu te Sergija Ramosa, a priliku će dobiti talenti jer je poveo petoricu mlađih od 21 godine.

Jedan od njih je Pedri Gonzalez (19), nadareni veznjak Barcelone, koji je uoči Mundijala dao intervju za Marcu. Inače, iza njega što se godina u reprezentaciji tiče jedino je klupski mu suigrač, 18-godišnji Gavi.

Ipak, Pedri ima pregršt iskustva. U nacionalnom dresu debitirao je u proljeće 2021., a prošlu je godinu završio s toliko utakmica u nogama da su navijači za Španjolca tražili godišnji.

Foto: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - World Cup Qualifiers Europe - Group B - Georgia v Spain - Boris-Paichadze Stadium, Tbilisi, Georgia - March 28, 2021 Spain's Pedri in action with Georgia's Valerian Gvilia REUTERS/Irakli Gedenidze/File Photo Photo: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Katar će mu biti prvi SP.

- Sve je išlo jako brzo otkako sam debitirao u Las Palmasu, ali sam se jako dobro prilagodio i uživam u nogometu i svemu - rekao je.

Andrés Iniesta veliki mu je uzor pa ne čudi kako ga najveće sjećanje na Svjetsko prvenstvo veže uz 2010. i gol još uvijek aktivnog nogometaša kojim su postali prvaci svijeta.

- Pogotovo se sjećam onog kojeg smo dobili, onaj kojeg se svi sjećaju, onaj s Andrésovim golom. Bio sam s obitelji u hotelu na Tenerifima i kad je Andrés zabio gol, bilo je ludilo. Svi skačemo i plačemo od ganuća. Nadamo se da navijačima možemo pružiti još jednu ovakvu radost - prijestio se pobjede nad Nizozemskom.

Foto: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle DNK, UEFA EM 2021, Kroatien vs Spanien 28.06.2021, Parken, Kopenhagen, DNK, UEFA EM 2021, Kroatien vs Spanien, Achtelfinale, im Bild modric luka pedri // during the round of 16 match between Croatia and Spain of the UEFA Euro 2021 at the Parken in Kopenhagen, Denmark on 2021/06/28. EXPA Pictures © 2021, PhotoCredit: EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahaller"nr"n*****ATTENTION - for AUT, SLO, CRO, SRB, BIH, MAZ, POL only***** EXPA/ Pressesports/ Pierre Lahalle

Hrvatska i Španjlska prošle su se godine susrele u nokaut-fazi Eura. Furija je prošla u produžecima (5:3), a otkrio je što mu je Enrique rekao za Modrića.

- Kad sam došao na razgovor i kad mi je rekao da mora biti na Modriću. Pokušao sam ga što više zatvoriti. Luka je spektakularan igrač, kojeg je jako teško zaustaviti i trudio sam se dati sve od sebe - zaključio je Pedri.

I dok mnogi Hrvata vide kao ponajboljeg veznjaka svijeta, Xavi je još u veljači ponudio zanimljiv odgovor koji se tiče upravo Španjolca.

- Modrić je velikan, ali ja imam najboljeg na svijetu, Pedrija - zaključio je tada trener Barcelone.

