Bivši kapetan Hajduka otpisao sezonu: 'Tužno je kad nas nikakav Dinamo dobije na Poljudu bez borbe'

U derbiju 28. kola Hrvatske nogometne lige Hajduk je pretrpio gorak poraz od Dinama rezultatom 0:1. Ovime su bijeli pali na treće mjesto prvenstvene ljestvice te bitno smanjili vjerojatnost za osvajanje titule prvaka Hrvatske koju željno iščekuju već dva desetljeća. Vodeća je i dalje Rijeka koja je pobjedom nad Rudešom došla do ukupno 62 boda, pet više od Dinama koji ima utakmicu manje. Hajduk trenutno ima 55 bodova, a u idućem ih kolu čeka upravo Jadranski derbi na Rujevici. Još jedna prilika da se vrate u lov na naslov, ali i da još više zaostanu u borbi. Nakon susreta igru je za Dalmatinski portal komentirao bivši kapetan Hajduka, Hrvoje Vejić:

"Evo, završili smo još jedno prvenstvo, nismo uspjeli, ali 'ajmo odigrati do kraja pošteno pa ćemo raditi završne račune. Tko je što radio, a tko nije. Netko kaže čuda se događaju, Ivana Banfić i Merlin kažu čuda ne postoje, realno je da bi bilo čudo svih čuda da se Hajduk vrati u borbu za prvaka. Karoglan je najavljivao puno toga, hrabri Hajduk, igru u kojoj samo pobjeda igra, ali sve je bilo kao i zadnjih mjeseci - sporo, jalovo, tromo, dosadno. Kratki opis Hajdukove igre u zadnje vrijeme. Šuplja priča, hrabrenje samog sebe i pumpanje optimizma navijača bez pokrića", stoji u Vejićevom komentaru.

Neugodno ga je iznenadilo što je Mislav Karoglan umjesto Šimuna Hrgovića u igru stavio Ismaela Dialla. "Ne razumijem, mali je više pokazao u osam minuta nego Diallo u cijelom poluvremenu, u cijeloj polusezoni", piše Vejić pa kritizira i odluku da u prvih jedanaest ne budu Leon Dajaku i Josip Brekalo koji je, kaže Vejić, "klasa za HNL i doveden je za ovakve utakmice, ne za Rudeš".

"Što se, dovraga, događa u svlačionici Hajduka? Ovako loše ne možeš izgledati ako je sve ok. Uglavnom, mišljenja sam da je u svlačionici nered, koji se odražava na terenu, a za sve je uvijek kriv trener, isto kao što je i zaslužan kad je dobro", dodao je Vejić opisavši jučerašnju igru kao trećeligaški nogomet u vrhunskoj atmosferi kojem nedostaje taktičke i fizičke borbe.

"Igrao sam prvo protiv Hajduka, a nakon toga za Hajduk, koji nakon prvog sučevog zvižduka krene, baci se na glavu i juriša. I znali smo da će to ostaviti protivniku prostor za kontre, ali mi smo Hajduk, mi moramo tako. Danas je od toga ostalo ništa. Vratite Hajduk na tvorničke postavke, ovo nije to, j***mu", napisao je Vejić.

"Prvi put su sudili stranci. I održali lekciju pajačima, bebecima, pejinima i ostalima, tako se to radi. Jedna greška, nenamjerna, kriterij isti od prve do zadnje minute, divota kad se u 80. minuti zapitaš di je sudac. Onda se sjetimo naših likova i skužimo da osim 2-3 suca imamo amatere koji sude najveći rang", napisao je bivši kapetan uputivši više kritika hrvatskim sucima, nego pohvala stranim.

"Tužan je ovo trenutak za navijače Hajduka, ja sam neizmjerno tužan, kad nas nikakav Dinamo dobije u Poljudu bez ikakve borbe. Puno to govori o nama. Hajduk je borba, ponos i prkos. To smo izgubili u hodu. Trebaju nam ljudi koji će nam to vratiti. Izgubiti derbi u Splitu? Prvo sam napisao ne može se dogoditi, jer mi se nije dogodilo u mojih sedam godina da izgubim od Dinama u Splitu. Može se dogoditi, nogomet je takav, ali ne može se dogoditi ovako, da protivnik, u ovom slučaju Dinamo, ne osjeti tvoj dah na vratu, tvoju želju da ga pobijediš. Ali vidimo da se događa. J***ga, nije ova godina, bit će iduća, ajmo probat uzet bar Kup, koji nas više ne veseli toliko, jer su apetiti porasli, ali neka ga kod nas", dovršio je.

