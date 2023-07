Bila druga tenisačica svijeta, a danas je časna sestra: 'Jednostavno sam znala da Bog postoji'

Bivša američka tenisačica Andrea Jaeger prošla je neobičan put u životu. Početkom 80-ih godina 20. stoljeća bila je mlada nada tenisa. Kad joj je bilo tek 14 godina postala je profesionalna tenisačica i došla do drugog mjesta svjetske ljestvice. Nastupala je u finalima Roland Garrosa i Wimbledona te osvojila 10 naslova, među kojima i naslov u mješovitim parovima s Roland Garrosa.

Međutim, zbog problema s ozljedama ramena se povukla već nakon pet godina igranja među profesionalcima. Preokret se mogao nazrijeti već krajem karijere u njenom dobrotvornom radu. Kada je konačno završila s tenisom upisala je studij teologije i postala časna sestra.

GALERIJA Novak Đoković u finalu Roland Garrosa osvojio rekordni 23. Grand Slam naslov

"Jednostavno sam znala da Bog postoji, da smo prijatelji i da imamo osobni odnos. Nitko od obitelji nije znao da sam se svaki dan molila", prenosi The Sun riječi bivše tenisačice.

Andrea Jaeger played in a Wimbledon final at the age of 18 before retiring from Tennis at the age of 19 to become a nun.#Wimbledon @Wimbledon || @WTA https://t.co/c9TNIIVScI