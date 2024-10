Baturina i Sučić moraju se ugledati na Dinamove senatore. Jedna stvar kod Martina nije nam se svidjela

Već nam je bilo ponestalo epiteta kojima bismo opisivali igru Martina Baturine i Petra Sučića, jer ti su "klinci" doista odigrali nekoliko dojmljivih utakmica i potpuno zasluženo dobili pozive Zlatka Dalića te ušli u A reprezentaciju. Pa su onda i u njoj pokazali da doista vrijede.

Uz to nahvalili smo vodstvo kluba koje je ušlo u mali rizik kad nije prihvatilo ponude za ovu dvojicu igrača, a riječ je o gotovo deset milijuna eura za Sučića i gotovo 20 milijuna eura za Baturinu. I dalje držimo da je to bila dobra odluka jer ti će mladi igrači (tek im je 20 i 21 godina) igrom u Dinamu još sastati, a Dinamu će pomoći da ostvari svoje ciljeve. Onaj prvi su ostvarili, ušli su u Ligu prvaka te zbog toga doista nisu morali prodati svoje "obiteljsko srebro" da bi mogli živjeti.

Bjelica ima problem s rotacijom

I u toj Ligi prvaka (zaboravimo sad onaj tragični Bayern koji se dogodio kompletnom Dinamu) protiv Monaca i Salzburga pokazali su svoju vrijednost. Baturina i Sučić pomogli su da plavi dođu do četiri boda i da se i dalje imaju pravo nadati prolasku u nokaut fazu elitnog natjecanja što bi bio sjajan rezultat koji bi plavima donio još novca.

No protiv Osijeka nismo vidjeli ni pravog Baturinu ni pravog Sučića. Sučiću nije išlo, ima dečko pravo na slabiji dan, no ono što nam se nikako nije svidjelo je nonšalancija s kojom je igrao Baturina. Iz takve igre morale su uslijediti greške koje je Dinamo skupo platio s 2:4 porazom u Maksimiru zbog kojeg sad plavi imaju sedam bodova manje od Hajduka.

Baturina i Sučić veliki su talenti, igrači koji su svojim igrama dizali na noge, zbog kojih dolaze brojni skauti, ali i oni moraju shvatiti da je nogomet svakodnevno dokazivanje, da se ne može igrati opušteno ni u našoj ligi, koja je tako važna Dinamu, jer jednostavno i oni, kao i svi ostali, moraju ginuti na terenu. Svakako im je opravdanje i vjerojatni umor pa i psihičko pražnjenje nakon pobjede u Salzburgu. Uobičajeno je da Dinamo nakon europskih utakmica ima problema u HNL-u jer uistinu nije lako izdržati ritam utakmica od svakih nekoliko dana, i to bez pravih treninga.

VEZANI ČLANCI:

Uz to, Bjelica ima problem jer u rotaciji baš i nema tako kvalitetne igrače koji bi mogli zamijeniti Baturinu i Sučića, no morat će nešto poduzeti kad je o tome riječ jer plavi će i dalje igrati u takvom teškom ritmu, a kad dođe reprezentativna stanka, neće imati ni njih dvojicu jer će se njih dvojica iscrpljivati igrajući u Ligi nacija s našom reprezentacijom.

Baturinu i Sučića izdvojili smo zato što su ponajbolji igrači Dinama i zato za slabe izvedbe zaslužuju negativne kritike. Da bi bili veliki igrači, u svakoj utakmici moraju davati maksimum jer samo tako će napredovati te pomoći Dinamu pa i sebi u budućim danima. U Dinamu je protiv Osijeka bilo premalo "ratnički" nastrojenih igrača, a bez toga očito nije dobro. Svi, pa i Baturina i Sučić, trebaju se ugledati na Ademija, Theophilea i Ristovskog, takozvane senatore. Nisu oni najbolji igrači, bar ne u svakoj utakmici, ali oni će u svakoj ići na glavu. I griješiti. Bit će i loših utakmica, ali uvijek će ići do kraja.

Teško bez senatora

Primjer je Ademi u Salzburgu – igrao je od početka, jurio terenom sve dok više nije mogao. Odlučio je ići do kraja i onda kad je shvatio da je potrošio sve atome snage, pokazao je klupi da ga zamijeni. Uvjereni smo da bi Dinamo protiv Osijeka izgledao drukčije da su Ademi, Ristovski i Theophile igrali jer oni tjeraju i ostale da daju više. No Ademi je počeo na klupi jer je dosta iscrpljen, odmor je trebao i Theophileu, a Ristovski je imao kartone. No što ako ih ne bude u nekim utakmicama koje dolaze, jer bit će i kartona, odmora i ozljeda, a tko će onda vući momčad?

Zato Bjelica mora natjerati svih 11 koji su na terenu da na tom terenu i ginu pa ako se i dogodi poraz, neka to bude "muški", nakon prave borbe. I sam je istaknuo da igrači moraju znati kako svi igraju obranu i napad. Dinamo si sad više ne može dopustiti kiksanje u domaćem prvenstvu jer zaostatak je već sad velik.